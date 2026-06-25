체육단체 선거 전반 상시 자문기구

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 25일 서울 송파구 올림픽회관 신관 회의실에서 ‘선거자문위원회 위촉식 및 제1차 회의’를 개최했다고 밝혔다.

지난 5월 제15차 이사회를 통해 설치된 선거자문위원회는 대한체육회장과 지방체육회장, 회원종목단체장 선거에 관한 주요 사항의 자문을 맡는다. 관련 제도와 규정의 제·개정뿐 아니라 금지행위와 징계, 개별 선거에서 발생하는 주요 현안에 대해서도 상시 전문 자문을 제공할 예정이다.

김대년 전 중앙선거관리위원회 사무총장을 위원장으로 한 위원회는 선거 분야, 법조계, 학계 및 체육행정 분야 전문가 10명으로 구성됐으며, 임기는 2029년 7월까지다. 김 위원장은 제41·42대 대한체육회장 선거운영위원장을 역임해 공직선거와 체육단체 선거 전반에 대한 풍부한 경험을 갖고 있다.

이날 위원회는 올해 체육단체 선거 지원 현황을 보고받은 뒤 부위원장을 선임하고 2개 소위원회를 구성했다. 소위원회는 체육단체별 선거 특성과 관리 방식에 맞춰 신속하고 전문적인 자문을 제공하기 위해 위탁선거와 자체선거 분야로 구분해 운영된다.

이어 대한체육회장선거 제도개선안을 심의해 자문의견을 의결하고, 오는 12월 실시되는 민선 3기 지방체육회장선거의 공정하고 원활한 관리와 통일적인 선거사무 처리를 위해 시·도 및 시·군·구체육회 회장선거관리규정 권고안을 검토했다.

유승민 회장은 “체육단체 선거의 공정성과 대표성, 현장의 신뢰를 높일 수 있도록 위원 여러분께서 지혜와 경험을 모아주길 바란다”고 말했다.

김대년 위원장은 “체육단체 선거의 특성과 현장 여건을 충분히 살피면서도 선거의 기본 원칙이 충실히 구현될 수 있도록 균형 있는 자문의견을 제시하겠다”고 밝혔다.