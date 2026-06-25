[헤럴드경제=함영훈 기자] 접경지인 강원특별자치도는 25일 춘천 스카이컨벤션에서 6·25 참전유공자의 희생과 헌신을 기리고 자유와 평화의 가치를 되새기기 위한 ‘6·25전쟁 제76주년 기념행사’를 우상호 도지사 당선인, 8개 시군(태백, 홍천, 영월, 평창, 철원, 화천, 양구, 인제)의 6·25참전유공자 등이 참석한 가운데 열었다.

이날 행사에는 여중협 행정부지사, 허영 국회의원, 2군단 참모장, 도 및 시군 기관·단체장 등 400여 명이 참석했다. 참전용사에 대한 감사에는 보혁, 남녀, 노소가 따로 없었다.

“영웅이 지켜낸 대한민국, 세계속에 빛나다”는 글귀가 선명하게 휘날리는 가운데, 도민의 안보의식 고취와 보훈정신 확산에 기여한 참전유공자 8명에게 도지사 표창을 수여했다.

또한 미래세대인 2군단 현역 장병들이 축하 꽃다발을 전달하며 참전유공자들의 희생과 헌신에 감사와 존경의 마음을 전하는 시간을 가졌다.

박영택 대한민국6·25참전유공자회 강원특별자치도지부장의 회고사, 여중협 행정부지사의 기념사, 우상호 도지사 당선인의 인사말, 감사 공연(강원대학교 김경희무용단, 강원특별자치도립국악관현악단), 6·25노래 제창 순으로 진행됐다.

강원특별자치도는 국가를 위해 헌신한 분들이 합당한 예우를 받을 수 있도록 국가보훈부와 함께 춘천 호국광장과 횡성호국원 조성을 추진하고 있다. 또한 보훈 의료서비스 접근성을 높이고 국가보훈대상자의 건강한 삶을 지원하기 위해 준보훈병원 준비에도 힘쓰고 있다.