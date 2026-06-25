부산상의, 전국 매출 2000대 기업 중 부산기업 68개사 분석 제조업이 전체 96.5%, 상위 10개사 연구개발비가 83.5% “기술투자 지원 확대로 지역기업 사업 재편과 구조 고도화”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 앵커기업의 연구개발비가 증가세를 보이면서 2024년에는 최근 5년 중 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다. 고부가 첨단산업 부족과 대기업 부재라는 지역적 한계 속에서도 앵커기업들이 기술경쟁력 강화와 신성장 동력확보를 위해 연구개발을 강화하고 있는 것이다.

부산상공회의소는 금융감독원 전자공시시스템과 한국평가데이터 자료를 바탕으로 2024년 기준 전국 매출 2000대 기업 중 부산기업 68개사의 연구개발비 현황 분석을 통해 25일 이같이 밝혔다.

자료에 따르면 68개사의 총 연구개발비는 3842억원으로 2023년 3542억원보다 8.5% 증가했다. 업종별로는 자동차·부품(43.0%), 신발제품(31.6%), 화학·고무(13.9%) 등 제조업이 분석기업 전체 연구개발비의 96.5%를 차지했다. 반면 비제조업은 3.5%에 불과했다.

기업별로는 지역내 상위 3개 기업이 분석기업 전체 연구개발비의 56.1%를 차지하고 있는 것으로 확인됐다. 1위는 르노코리아(868억원, 22.6%)였고 다음으로는 창신INC(843억원 21.9%), 성우하이텍(445억원 11.6%) 순이었으며 이들을 포함한 상위 10개사의 연구개발비가 분석기업 68개사 전체 연구개발비의 83.5%를 차지했다.

한편 이런 현상은 전국적으로도 비슷하게 나타났다. 2024년 기준 전국 매출 상위 2000대 기업의 총 연구개발비에서 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 수도권 상위 10개사가 전체의 73.7%를 차지해 전국과 지역 모두 소수의 앵커기업에 의해 연구개발이 주도되고 있는 것으로 나타났다.

부산 기업 68개사의 매출액 대비 평균 연구개발 비율은 0.7%로, 전국 2000대 기업 평균 0.9%보다는 다소 낮았다. 다만, 매출액 구간별로는 10조원 이상 매출기업이 부산에 없다는 것을 감안하면 매출액 전 구간에서 전국 2000대 기업 평균 연구개발 비율 0.9%를 넘는 기업의 비중은 오히려 전국보다 높았다. 이는 부산이 대기업 및 고부가 첨단산업 부족이라는 구조적 한계에도 불구하고, 지역 내 앵커기업을 중심으로 연구개발 기반을 어느 정도 형성하고 있음을 보여준다.

부산상의 조사연구팀 관계자는“일부 앵커기업과 제조업에 집중된 연구개발 역량이 협력기업과 지역 산업 생태계 전반으로 확산되기 위해서는 정부·지자체 차원의 사업화 지원은 물론 기술 실증 및 인증, 수출 연계 등 다양한 기술투자 지원 확대로 지역 기업의 사업 재편과 구조 고도화를 서둘러야 한다”고 말했다.