[헤럴드경제=고승희 기자] 개최국 멕시코가 조별리그를 3전 전승으로 마무리하며 A조 1위로 32강에 직행했다. 반면 대한민국은 남아프리카공화국전 패배로 조 3위에 머물며 와일드카드 진출 여부를 다른 조 결과에 맡기게 됐다.

멕시코는 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 BBVA에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 체코를 3-0으로 완파했다.

앞서 한국과 체코를 차례로 꺾었던 멕시코는 조별리그 3경기를 모두 승리하며 승점 9를 기록, 조 1위로 토너먼트에 진출했다. 체코는 승점 1에 머물며 조 최하위로 대회를 마쳤다.

멕시코는 경기 초반부터 강한 전방 압박과 빠른 측면 전개로 체코를 흔들었다.

체코가 점유율을 높이며 공격을 전개하려 했지만, 멕시코는 공을 빼앗은 뒤 빠른 역습으로 수차례 결정적인 기회를 만들었다.

선제골 이후 체코가 라인을 올리자 멕시코는 뒷공간을 공략하며 추가골과 쐐기골까지 터뜨렸다. 공수 전환 속도와 압박 강도에서 모두 우위를 보이며 조별리그 3연승을 완성했다.

멕시코의 승리로 한국은 체코에 밀려 조 최하위로 내려가는 상황은 피했다.

하지만 남아공에 0-1로 패한 한국은 승점 3, 골득실 -1로 조 3위를 기록하며 자력으로 32강에 오를 기회를 놓쳤다.

이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 각 조 3위 가운데 상위 8개 팀도 토너먼트에 진출한다. 한국은 와일드카드 경쟁에 남아 있지만, 골득실이 마이너스라는 점은 부담이다.

이제 대표팀은 다른 조 최종전 결과를 지켜봐야 한다. 남은 조별리그 경기에서 3위 팀들의 승점과 골득실에 따라 32강 진출 여부가 결정된다.

총 12개 조 3위 중 한국은 4번째에 올라있다. 현재까지 조별리그를 모두 마친 곳은 A∼C, 3개 조다.

이중 B조 3위 보스니아 헤르체고비나(1승 1무 1패)는 승점 4로 한국보다 높다. 승점이 같은 C조 3위 스코틀랜드(1승 2패 1득점 4실점)는 골득실 차에서 한국에 밀린다. 앞으로 9개 조 3위 중에서 최소 세 팀에 우위를 점하면 32강에 오를 수 있다.