서울 본사서 ‘컴플라이언스 데이’ 열고 공정거래 자율준수 방침 개정 수급사업자 방문 감사·CP 위험성 자기평가 등 상반기 활동 공유

[헤럴드경제=홍석희 기자] KCC가 올해 3분기를 특별 자율준수기간으로 정하고 하도급·대리점 거래 관련 공정거래 리스크 점검을 강화한다. 협력사와 대리점주를 대상으로 한 설문조사, 표준계약서 체결 현황 점검 등을 통해 거래 현장의 법 위반 가능성을 사전에 줄이겠다는 취지다.

KCC는 지난 24일 서울 본사에서 공정거래 자율준수 문화 확산을 위한 ‘컴플라이언스 데이’를 열고 2026년 3분기를 특별 자율준수기간으로 선포했다고 25일 밝혔다. 행사에는 정재훈 대표이사와 자율준수관리자, 자율준수위원회 위원, 영업부문 임원 및 팀장 등이 참석했다.

이날 KCC는 개정된 공정거래 자율준수 방침과 향후 운영 방향을 공유했다. 참석자들은 공정거래 자율준수 실천 서약에 참여하고 상반기 CP 활동 결과를 점검했다. CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 스스로 지키기 위해 마련하는 내부 준법관리 체계다.

상반기 주요 활동으로는 전국 주요 수급사업자를 직접 방문해 하도급거래 관련 CP 감사활동을 진행한 점이 소개됐다. KCC는 이 과정에서 법규 준수 현황을 점검하고 협력사 애로사항과 개선 과제를 파악했다. 표준계약서 체결 문화 정착, CP 위험성 자기평가 참여율 90.6%, 정도경영·청탁금지법 교육 수료율 90% 이상 등도 상반기 성과로 제시됐다.

KCC가 하도급·대리점 거래 점검을 전면에 내세운 것은 건자재·도료·실리콘 등 주요 사업에서 협력사와 대리점 거래 비중이 큰 업종 특성과 무관하지 않다. 원자재 가격 변동, 납품 조건 조정, 표준계약서 사용 여부 등은 제조업 현장에서 반복적으로 공정거래 리스크가 발생할 수 있는 영역이다.

KCC는 각 조직의 자율준수 실천리더를 중심으로 업무 과정에서 발생할 수 있는 공정거래 리스크를 사전에 점검하기로 했다. 사전업무협의제도와 내부신고제도 운영도 활성화한다. 정기 모니터링과 자체 점검을 통해 준법경영 체계의 실효성을 높이겠다는 방침이다.

권성욱 KCC 자율준수관리자 상무는 “준법경영은 기업의 지속가능한 성장과 신뢰를 뒷받침하는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 교육과 예방, 점검 활동을 지속 강화해 임직원 모두가 업무 현장에서 자율준수를 실천하는 문화를 확산시켜 나가겠다”고 말했다.