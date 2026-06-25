“미국을 마지막으로 여기는 공화당과 작별”

[헤럴드경제=이원율 기자]마저리 테일러 그린(조지아) 미국 전 연방하원의원이 공화당과의 결별을 알렸다. 테일러 그린 전 의원은 한때 도널드 트럼프 미국 대통령의 열렬한 지지자로 꼽혔다가 사이가 틀어진 바 있다.

테일러 그린 전 의원은 지난 22일 오후(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 글을 통해 “공화당 지지는 이제 그만해야겠다는 사람이 터커(칼슨)만 있지는 않다”며 “표를 주는 유권자와 나라를 배신하는 정당(공화당)을 더는 참을 수 없고 지지할 수 없다는 사람들이 우리들 중 많다”고 주장했다고 연합뉴스는 전했다.

그는 다만 “그렇다고 해 우리가 민주당원이 된다는 이야기는 아니다”라며 “하지만 우리는 미국을 마지막으로 여기는 공화당(the America LAST Republican Party)과는 작별한다”고 했다.

테일러 그린 전 의원이 게시물 마지막 쓴 ‘America LAST’는 그가 트럼프 대통령과 공화당이 ‘America First(미국 우선주의)’ 구호와 정반대로 움직이고 있다며 무분별한 대외 개입을 지적하는 데 쓴 문구다.

테일러 그린 전 의원은 트럼프 대통령과 의견 충돌로 갈등을 겪던 중 임기 만료 전인 올해 1월 초 의원직에서 물러섰다.

칼슨 이어 테일러 그린도 ‘비슷한’ 이유로

앞서서는 트럼프 대통령의 측근이자 미국의 보수 논객인 터커 칼슨이 공화당 탈당을 선언했다.

같은 날 미국 온라인매체 악시오스에 따르면 칼슨은 최근 자신의 팟캐스트 방송에서 공화당이 더는 자신의 견해를 반영하지 않는다며 공화당을 나가겠다고 밝혔다고 연합뉴스는 보도했다.

지난 35년간 공화당의 열성 지지자였다고 한 칼슨은 “내가 나가면 많은 사람들이 나갈 것”이라며 “공화당을 지지하지 않겠다. 공화당을 지지할 가능성은 전혀 없다”고 단언했다.

탈당 이유로는 공화당이 미국의 안보보다 이스라엘의 안보를 우선해 유권자를 “배신했다”고 했다. 이는 테일러 그린 전 의원과도 포개지는 내용이다.

그는 “그 당은 자국민의 이익보다 외국 이익을 우선시한다. 미국에 충성하지 않는 정당을 어떻게 지지하겠는가”라며 “그런 이들에게 표를 줄 수 없고, 투표하지 않을 것”이라고 했다.

다만 칼슨은 민주당도 지지하지 않겠다며 어느 쪽에 표를 줄지는 아직 모르겠다고 했다.

강한 보수성향과 반(反)유대주의 성향을 보인 칼슨은 폭스뉴스 앵커 출신의 방송인이었다. 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영에서는 핵심 인플루언서로 꼽혀왔다.