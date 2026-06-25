이동훈 SK바이오팜 사장 인터뷰 ‘오픈이노베이션’ 외연 확장 전략 밝혀 인실리코와 3.9조 생성형AI 공동R&D 신경면역 다각화·데이터 내재화 추진

“독자 개발과 상업화에 거의 30년이라는 시간을 썼고 미국에서 100% 직판 체제를 구축해 마켓 셰어 1위를 달성했습니다. 이제 이 성공 경험을 우리만 쓸 것이 아니라, 한국과 아시아의 우수한 기술을 미국으로 끌고 가 완성시키는 ‘이스트-웨스트 브릿지(East-West Bridge)’ 성장 플랫폼을 가동하겠습니다.”

이동훈 SK바이오팜 대표이사 사장은 22일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)’을 계기로 한 기자간담회에서 향후 5~10년을 관통할 중장기 비즈니스 혁신의 두 축으로 ‘오픈 이노베이션’과 ‘인공지능(AI)’을 제시했다. 내부 자원에만 의존하는 전통적 방식(인하우스 R&D)의 고비용·장기화 한계를 깨고 외연을 확장하겠다는 선언이다.

이 사장은 전날 공시된 생성형 AI 기반 신약 개발 기업 인실리코 메디슨과의 25억7000만달러(약 3조9487억원) 규모 공동연구 계약을 예로 들며 “지난해 남미 유로파마와 설립한 뇌파(EEG) 측정 AI 조인트벤처가 예방과 진단 중심의 시도였다면, 이번 계약은 신약 발굴(디스커버리) 영역으로의 본격적인 확장”이라고 설명했다.

이 사장은 “인실리코는 최초로 인간 개념검증(PoC)을 달성한 AI 네이티브 기업으로 우리와 핏(Fit)이 잘 맞는다”며 “SK하이닉스 등 AI 혁신을 주도하는 그룹사 인프라와도 시너지를 낼 수 있는 전략적 결합”이라고 강조했다.

간담회에 배석한 황선관 SK바이오팜 신약연구부문장(CTO)은 인실리코와의 구체적인 협력 체계와 파이프라인 확장 방향을 소개했다. 황 부사장은 “과거의 기술도입 계약처럼 위탁 연구나 자산만 사 오방식이 아니라, 우리의 제약 전문성과 인실리코의 AI 플랫폼을 유기적으로 엮는 ‘확장형 R&D 연구소(Extended R&D Lab)’ 형태의 공동 연구”라며 “공동연구 과정에서 도출되는 분자 설계, AI 예측값과 실험 결과 대조 데이터 등을 자사에 축적해 자체 역량을 완전히 내재화할 방침”이라고 밝혔다. 특히 이번 파트너십을 통해 SK바이오팜은 주력 영역인 중추신경계(CNS) 내에서 미충족 수요가 높은 ‘신경면역(Neuroimmune)’이라는 신규 타깃 치료 영역 진입을 공식화했다.

황 부사장은 “흥분과 억제의 밸런스를 조절하는 기존 뇌전증 영역을 넘어 신경면역으로 범위를 넓히고, 멀티 인디케이션(다중 적응증) 확장이 가능한 타깃 3개를 동시 가동한다”며 “과거 리리카가 뇌전증에서 신경병성 통증, 불안증 등으로 확장해 8조원의 메가 버스트 모델을 만든 것처럼 자사 파이프라인을 다각화하겠다”고 고도화된 전략을 수록했다. AI 도입을 통한 R&D 효율성 극대화 수치도 구체적으로 공개됐다. 황 부사장은 “산업 평균적으로 후보물질을 도출해 비임상 단계까지 가는데 보통 4.5년의 기간과 막대한 비용이 소요되지만, 인실리코의 ‘파마.AI(Pharma.AI)’ 플랫폼을 적용하면 이 기간을 2년으로 50% 이상 단축할 수 있다”며 “글로벌 시장에서 2년의 독점 판매 기간을 더 선점하는 것은 매출과 시장 포지셔닝 측면에서 막대한 상업적 이익을 의미한다”고 설명했다.

SK바이오팜은 미국 뉴저지 사옥 내에 코트라, 보건산업진흥원 등과 협력해 개소한 글로벌 인큐베이션 거점 ‘링스(LYNX)’를 언급하며 민관 협력의 가교 역할을 거듭 강조했다.

이 사장은 “바이오USA 전시장 내 코리아 파빌리온의 규모가 증명하듯 국내 공공기관과 학교, 벤처들의 역량은 훌륭하지만 이들을 연결할 인트라 링크가 부족하다”며 “아시아에서 우수한 초기 물질을 소싱해 미국 직판 인프라를 통해 커머셜 성공으로 연결하는 상생 모델을 향후 5~10년간 정착시켜 글로벌 바이오 산업 내 SK바이오팜의 리더십을 공고히 하겠다”고 공언했다.

샌디에이고=최은지 기자