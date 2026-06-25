GS·GTA 등 ‘GS 플로우 데이’ 주최 자원화 밸류체인 기업·투자사 모여 사업모델·기술 공유, 정책방향 논의

GS는 24일 서울 강남구 GS타워에서 ㈜GS와 GS벤처스, 그린테크얼라이언스(GTA)가 공동 주최한 ‘GS 플로우 데이(F.L.O.W Day)’를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 음식물류 폐기물 자원화 밸류체인 전반의 기술과 사업 기회를 공유하고, 협업 가능성을 논의하기 위해 마련됐다. 기후에너지환경부 산하 협회인 그린테크얼라이언스는 기후테크 스타트업 생태계 활성화를 위해 설립됐다. 행사에는 GS를 비롯해 음식물류 폐기물 수거·처리·자원화 분야 스타트업, 벤처캐피탈(VC), 정부 기관 관계자들이 참석했다. 각사의 사업모델과 혁신기술을 공유하고, 음식물류 폐기물의 고부가가치 자원화 방안과 투자·정책 지원 방향 등을 논의했다.

음식물류 폐기물은 수분이 많고 부패가 쉬워 처리 부담이 큰 폐기물로 여겨져 왔다.

하지만 최근에는 바이오가스와 지속가능항공유(SAF) 원료, 바이오플라스틱 등 화학소재로 활용 가능한 자원으로 주목받고 있다. 정부도 음식물류 폐기물 등 유기성 폐자원의 자원화를 추진하고 있다. 허준녕 ㈜GS 미래사업팀장(부사장)은 개회사에서 “음식물류 폐기물은 기술과 결합하면 바이오가스, SAF 원료, 화학소재 등 다양한 고부가가치 자원으로 전환될 수 있다”며 “배출·수거·처리·전환·활용에 이르는 밸류체인이 끊김없이 연결될 때 비로소 완전한 자원이 될 수 있다”고 말했다. 한영대 기자