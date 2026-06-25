전년 대비 개최 순위 4계단 상승 서울 도시별 순위 세계 3위 기록 1인당 지출액, 일반 대비 2배 높아

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국이 2025년 한 해 동안 전 세계에서 개최된 국제회의 중 491건을 유치하며 세계 개최 순위 2위에 올랐다. 이는 전년 대비 4단계 상승한 수치로 국제 무대에서 한국 마이스(MICE) 산업의 경쟁력을 입증한 성과로 평가된다.

문화체육관광부는 국제협회연합(UIA)이 발표한 ‘2025년 국제회의 통계보고서’에서 한국이 국제회의 개최 순위 세계 2위에 올랐다고 발표했다. 국제협회연합에 따르면, 2025년 한 해 동안 전 세계에서 총 9281건의 국제회의가 열렸으며, 이 중 한국은 총 491건을 개최했다. 한국은 2024년 343건에서 개최 건수를 늘리며 세계시장 점유율을 2024년 3.87%에서 5.29%로 끌어올렸다.

세계 도시별 개최 순위에서는 서울이 비엔나(1위, 345건), 브뤼셀(2위, 329건)에 이어 세계 3위 및 아시아 1위를 기록했다. 뒤를 이어 부산이 세계 22위, 인천이 세계 42위를 차지했다. 특히 전년 대비 비수도권 지역의 국제회의 개최 건수가 93건, 개최 비중은 8.6% 증가했다. 국제회의를 10건 이상 개최한 도시의 수도 2024년 서울, 부산, 인천, 제주, 대구 등 5개 도시에서 2025년 대전, 경주, 고양이 추가돼 8개 도시로 늘어나며 지역 마이스 산업의 저변이 확대됐다.

이번 성과는 ‘2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’의 개최와 맞물려 국제회의 수요 회복, 적극적인 유치·개최 활동에 힘입은 결과다. 이로써 한국의 국제회의산업이 성장 궤도에 진입했음이 나타났다.

국제회의산업은 숙박, 음식, 쇼핑 등 연관 산업에 높은 경제적 파급효과를 창출하는 고부가가치 산업이다. ‘2025 MICE 참가자 조사’에 따르면 국제회의 참가자 1인당 지출액은 379만 원으로, 일반외래객 지출액인 189만 원 대비 2배 높다. 이들은 일반 관광객에 비해 체류 기간이 길고 소비지출 규모가 커 지역경제 활성화와 국가 경쟁력 강화를 견인한다.

문화체육관광부는 지난해에 이어 올해도 258억 원의 예산을 투입해 국제회의 유치·개최 시 맞춤형 지원, 기업회의·인센티브 관광 활성화, ‘글로벌 케이-컨벤션’ 육성, 국제회의복합지구 육성 지원 등 활성화 정책을 추진하고 있으며, 이러한 정책적 노력이 성과로 이어진 것으로 보고 있다.

문화체육관광부는 관계 기관 및 업계와의 협력을 통해 이룬 성과를 바탕으로 향후 대한민국 마이스 산업의 성장을 지속해서 견인하겠다는 방침을 세웠다.

강정원 문화체육관광부 관광정책실장은 “이번 성과는 정부와 지방 정부, 지역 국제회의전담조직(CVB), 업계 등이 하나가 되어 이뤄낸 결과”며 “대한민국이 세계 국제회의 강국으로서 입지를 강화할 수 있도록 국제회의산업 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.