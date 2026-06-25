[헤럴드경제=이명수 기자] 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 중앙선거관리위원장직에서 물러난 노태악 전 대법관이 22억7천만원의 재산을 신고했다.

25일 연합뉴스는 대법원공직자윤리위원회가 25일 관보에 게재한 재산등록사항에 따르면 노 전 대법관은 지난 3월 재산공개 때보다 4천169만원이 늘어난 22억7천796만원의 재산을 신고했다고 밝혔다.

노 전 대법관과 배우자가 보유한 서울 서초구 방배동 아파트가 18억6천만원이었다.

예금은 본인 4억517만원, 배우자 1억7천122만원, 자녀 예금을 포함해 총 5억9천215만원을 신고했고, 장남과 차남의 가상자산 신고액은 460만원이었다.

재산 증가 사유는 급여 저축 등이 기재됐다.

노 전 대법관은 김명수 전 대법원장 지명으로 2022년 5월 중앙선관위원장에 취임했다.

그는 올해 3월 대법관직에서 퇴임했지만, 후임 중앙선관위원 인사청문 절차가 이뤄지지 않으면서 위원장직을 맡아오다 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 사의를 표명해 물러났다.