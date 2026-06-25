중소셀러 창업·성장 지원 공로 인정

[헤럴드경제=강승연 기자] 4050 라이프스타일 플랫폼 퀸잇을 운영하는 라포랩스는 ‘제23회 대한민국창업문화대상’ e커머스·플랫폼 부문에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 25일 밝혔다.

라포랩스는 중소셀러의 창업부터 성장까지 전 과정을 지원하는 상생 이커머스 플랫폼을 구축하고, 건강한 창업 생태계 조성에 기여한 공로를 인정받았다.

라포랩스가 운영하는 퀸잇은 온라인 전환과 시장 안착에 어려움을 겪는 중소 셀러를 대상으로 입점부터 판매, 마케팅, 정산에 이르는 성장 과정을 지원하고 있다.

특히 시장 안착을 돕는 신규 셀러 전용 온보딩 프로그램인 ‘퀸잇패스’의 성과가 돋보인다. 지난해 신규 입점 셀러의 83%가 퀸잇패스에 참여했으며, 참여 셀러의 88%가 입점 4주 이내 실매출을 냈다. AI(인공기능) 기반 추천 기술과 데이터 분석도 활용해 신규 셀러를 지원 중이다.

이 같은 지원을 바탕으로 지난해 퀸잇의 활성 셀러 수는 2023년 대비 98.4% 증가했다. 같은 기간 연 매출 1억원 이상 브랜드 수는 2배 이상(104.4%) 늘었다.

정산 안정성 강화에도 힘쓰고 있다. 서비스 출시 이후 정산 지연이 단 한 차례도 발생하지 않았다. 또 판매자 정산 대금을 별도 계좌로 관리하고 정산 대금 대비 약 1.7배 수준의 유동성을 확보하고 있다.

최희민 라포랩스 대표는 “앞으로도 더 많은 중소 셀러가 성장할 수 있는 환경을 만들고 상생 이커머스 플랫폼 구축을 통해 건강한 창업 생태계 조성에 기여할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.