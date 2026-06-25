- 충남 청년인턴 사업 및 청년 브릿지온 참여자 125명 대상 면접 행사 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남지역 기업과 청년들이 직접 만나 취업으로 연결되는 ‘청년 취업의 장’이 열렸다.

충남도는 25일 아산 온양온천역 2층 충남공동체플랫폼 아우름에서 올해 ‘충남 청년인턴 사업’ 및 ‘청년 브릿지 온’ 참여 청년을 대상으로 기업·공공기관과의 현장 면접 행사인 ‘만남의 날’을 개최했다.

이번 행사에는 인턴 채용 계획이 있는 도내 기업·공공기관 49곳과 참가 신청자 중 서류심사를 통과한 도내 대학 졸업 예정 청년 125명이 참여했다.

이날 현장 면접 결과 매칭에 성공한 청년들은 오는 9월~12월까지 각 기업·기관에서 인턴으로 근무하게 된다. 현장에서 연계가 성사되지 않은 청년과 기업은 추가 연계를 통해 채용 절차를 이어갈 예정이다.

인턴 과정을 수료한 청년에게는 월 최소 216만원의 현장 실습비가 지급되며, 소속 대학의 학점도 인정받을 수 있다. 또 청년과 기업이 모두 희망할 경우 졸업과 동시에 정규직 전환도 가능하다.

도는 청년층 수요를 반영해 1인당 최대 3개 기업까지 지원할 수 있도록 했으며, 성공적인 연계가 이어지도록 면접에 앞서 입사 지원서 작성법과 면접 요령 등에 대한 사전 컨설팅도 제공했다.

충남 청년인턴 사업은 기업의 경력직 선호 채용 경향에 대응하기 위해 지난 2023년부터 추진 중인 사업으로, 대학이 지역 인재를 추천하면 기업은 직무 중심의 일 경험 기회를 제공하고 도는 직무교육과 인턴십 비용을 지원하는 방식으로 운영하고 있다.

도는 이 사업을 통해 청년은 실무 역량과 취업 경쟁력을 높이고 기업은 우수 인재를 확보해 인력난을 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

도 관계자는 “청년인턴 사업은 청년과 기업이 서로를 이해하고 함께 성장할 수 있는 지역 맞춤형 인재 육성 사업”이라며 “앞으로도 청년이 지역에서 안정적으로 일자리를 찾고 정착할 수 있도록 다양한 취업 지원 정책을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.