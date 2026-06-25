100bar급 고압 심리스 파이프·수소저장합금 독자 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 세아베스틸이 국내 최초로 수소 인프라 핵심 소재인 고압 심리스 파이프와 수소저장합금 제조 기술을 확보했다고 25일 밝혔다. 회사는 수입산 대체와 함께 수소 인프라용 특수강 소재 국산화를 앞당기고 관련 시장 공략을 확대한다는 계획이다.

세아베스틸은 한국생산기술연구원 등과 함께 참여한 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 ‘100bar급 고압 심리스 파이프 제조 실증’과 ‘수소 비기계식 수소충전소 실증’ 과제를 통해 ▷수소 이송용 고압 심리스 파이프 소재 ▷비기계식 압축기용 수소저장합금 소재 제조 기술을 확보했다.

이번에 확보한 두 소재는 모두 세아베스틸이 국내 최초로 독자 기술을 확보한 사례다. 회사는 향후 데모플랜트 실증을 거쳐 상용화를 추진하고 안정적인 국산 공급망 구축에 나설 예정이다.

100bar급 고압 심리스 파이프 소재는 기체 수소를 중·장거리로 안전하게 운송하는 배관망의 핵심 소재다. 수소 환경에서도 금속의 강도를 유지하는 내수소취성 특성을 강화한 항복강도 485MPa(X70)급 고강도 소재로 개발됐다. 현재 국내 수소 배관망은 대부분 20bar 미만의 저압으로 운영돼 대용량 수소 이송에 한계가 있지만, 이번 기술 확보를 통해 고압 배관망 구축과 수입산 대체가 가능할 것으로 회사는 기대하고 있다.

세아베스틸은 이와 함께 비기계식 수소 압축기의 핵심 소재인 수소저장합금 제조 기술도 확보했다. 수소저장합금은 밀폐된 용기 안에서 수소를 흡수·저장한 뒤 열을 가해 고압으로 방출하는 방식으로 작동한다. 기존 기계식 압축기처럼 모터 펌프를 사용하지 않아 유지보수와 설치 비용을 줄일 수 있으며, 수소 충전 인프라 구축 비용 절감에도 도움이 될 것으로 기대된다.

특히 이 소재를 적용한 비기계식 압축기는 일반 수소차 충전 압력인 700bar를 넘어 최대 900bar 수준까지 압축이 가능해 충전 시간을 단축하고 효율을 높일 수 있다는 설명이다. 기존 기계식 압축기의 높은 구축 비용이 수소충전소 확대의 걸림돌로 지적돼 온 만큼 경제성 개선에도 기여할 것으로 전망된다.

세아베스틸 관계자는 “수소 인프라용 특수강 소재 기술 확보는 수입 의존도를 낮추고 수소 인프라 구축의 경제성을 높이는 계기가 될 것”이라며 “철저한 실증과 상용화 과정을 거쳐 안정적인 국산 공급망을 구축하고 수소 인프라 공급망 확대에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 세아베스틸은 지난해 국내 철강 업계 최초로 글로벌 안전인증 기관인 ‘UL 솔루션즈’로부터 ‘폐기물 매립 제로(ZWTL)’ 인증 최고 등급인 ‘플래티넘’을 획득하는 등 친환경 경영에도 속도를 내고 있다.