LG화학 등 산학연 10개 기관과 공동 추진 이산화탄소·청정수소 기반 e-SAF 실증 기술 확보

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 차세대 친환경 항공연료(e-SAF) 생산 기술 개발에 참여하며 에너지 전환 분야 기술 확보에 속도를 낸다.

현대건설은 과학기술정보통신부(과기부)가 추진하는 국책과제 ‘이산화탄소 전환을 통한 e-SAF 생산 기술개발’ 수행기업으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

현대건설은 전일 대전 한국에너지기술연구원에서 열린 ‘탄소 포집·활용·저장(CCU) 메가프로젝트 착수보고회’에서 주관기관인 LG화학을 비롯한 참여기관들과 함께 과제 수행계획을 발표했다. 서유택 현대건설 HMG건설기술연구원 상무, 심규석 LG화학 전무, 과기부 관계자 등을 비롯한 참여기관 관계자들이 참석했다.

이번 과제는 포집된 이산화탄소와 청정수소를 원료로 항공유를 생산하는 e-SAF 기술의 실증을 목표로 한다. 산학연 10개 기관이 공동 참여하며 e-SAF 생산 기술을 실험 단계부터 실증 플랜트 구축까지 단계적으로 확보해 나갈 계획이다.

현대건설은 포집된 이산화탄소를 활용한 e-SAF 생산 공정 연구와 실증 플랜트 설계 검토 및 기술지원을 수행한다. 보유 연구설비를 활용해 생산 효율 향상 방안을 검증하고, 이산화탄소 전환 합성원유를 친환경 항공연료로 생산하기 위한 고도화 공정 연구를 공동으로 수행한다.

이를 통해 공정 간 연계 최적화와 제품 품질 향상을 달성하고, 상업화 가능한 통합 공정 기술을 확보한다. 향후 친환경 항공연료 생산 기술의 상용화 기반이 마련될 것으로 보고 있다.

현대건설 관계자는 “이번 과제를 통해 CCU 기술과 수소·재생에너지 인프라를 연계해 친환경 항공유 생산 전 과정에 걸친 통합 기술체계 구축 기반을 마련하게 됐다”며 “탄소 저감 기술과 수소 생태계, 에너지 인프라를 연계한 연구개발을 확대하고 친환경 연료 생산과 에너지 전환 분야의 연구개발 역량을 지속 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

현대건설은 수소·지속가능항공유(SAF)·원자력 등 에너지 전환 기술의 개발과 실증을 확대하며 친환경 에너지 사업 역량을 지속 강화해 나갈 방침이다.