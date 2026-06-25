고온스트레스 완화제 축산 농가에 7월까지 신속 공급

폭염 예방시설 등 218억 원 투입 축산재해 예방 온힘

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전라남도는 여름철 폭염으로 인한 가축 피해를 최소화하기 위해 고온스트레스완화제 30억 원을 추가 지원하고, 축산농가에 신속하게 공급할 계획이다.

최근 기후변화의 영향으로 여름철 평균기온 상승과 폭염일수가 증가하면서 축산농가의 피해 우려가 커지고 있다. 이에 전남도는 폭염 장기화에 대비, 추경을 통해 신속하게 추가 예산을 확보·배정했다. 시군에는 사업 대상자를 조기에 선정해 7월 말까지 농가 공급을 완료하도록 당부했다.

전남도는 지난 3~4월 여름철 재해 취약 농가 274호를 대상으로 사전 점검을 했다. 5월에는 여름철 자연재해 예방대책을 수립하고 폭염 취약농가와 시군 대응 상황을 점검하는 등 폭염 피해 예방 활동을 계속 추진하고 있다.

또한 ▲가축재해보험 가입비 100억 원 ▲고온스트레스완화제 61억 원 ▲가축 폭염 피해 예방시설 지원 13억 원 ▲사료효율 개선제 27억 원 ▲낙농가 환풍기 지원 8억 원 ▲축사 지붕 열차단재 도포 지원 3억 원 ▲화재예방시스템 지원 6억 원 등 총 7개 사업에 218억 원을 들여 여름철 축산재해 예방에도 총력을 다하고 있다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 “올 여름은 평년보다 높은 기온이 예상되는 만큼 가축 폭염 피해 예방이 무엇보다 중요하다”며 “고온스트레스완화제 적기 공급으로 축산농가 피해가 최소화되도록 시군의 적극적 협조를 요청드린다”고 말했다.