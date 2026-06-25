[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 25일 전광훈 목사와 사랑제일교회가 불법 정치자금을 받았다는 의혹 관련 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 8시께부터 전광훈 목사와 사랑제일교회에 수사관들을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

이번 압수수색은 전 목사가 정치자금법을 위반했다며 중앙선거관리위원회가 고발한 데 따른 것으로 알려졌다.