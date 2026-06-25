[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 25일 전광훈 목사와 사랑제일교회가 불법 정치자금을 받았다는 의혹 관련 강제수사에 나섰다.
서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 8시께부터 전광훈 목사와 사랑제일교회에 수사관들을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.
이번 압수수색은 전 목사가 정치자금법을 위반했다며 중앙선거관리위원회가 고발한 데 따른 것으로 알려졌다.
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입력 2026-06-25 09:00:07 수정 2026-06-25 09:08:59
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[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 25일 전광훈 목사와 사랑제일교회가 불법 정치자금을 받았다는 의혹 관련 강제수사에 나섰다.
서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 8시께부터 전광훈 목사와 사랑제일교회에 수사관들을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.
이번 압수수색은 전 목사가 정치자금법을 위반했다며 중앙선거관리위원회가 고발한 데 따른 것으로 알려졌다.
SK하이닉스 내달 美 증시 상장…글로벌 자금 조달로 기술 리더십 강화
SK하이닉스가 24일 국내 금융당국과 미국 SEC에 주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장 관련 서류를 제출하며 내달 상장을 예고했으며 계획대로라면 내달 10일부터 ‘SKHY’ 티커로 거래가 개시된다.
‘800평 대저택’ 노주현…세컨드하우스는 月400만원 초호화 서울 실버타운
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 노주현(79)이 서울 마곡의 초호화 실버타운에 세컨드하우스를 두고 있다는 사실이 알려졌다. 중견 여배우 김영란, 이경진, 안소영이 운영하는 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 24일 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 롯데건설이 공급한 VL르웨스트다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역 사이에 있는 이곳은 의료 특구에 위치해 있어 의료 서비스 이용이 편리하고, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다. 관계자는 29평형에 대해 배우 노주현이 거주 중인 타입이라고 소개하며 “(노주현이) 가끔 온다. 세컨하우스로 쓴다”라고 했다. 29평형의 보증금 14억5000만~14억9000만 원 정도고, 식사 등을
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