10여 개국 교통·물류 정책 책임자 방문 공급망 컨설팅·물류 인프라 구축 협력 등

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 세계은행그룹과 아시아·아프리카·태평양·중남미 10여 개국 교통·물류 정책 책임자 100여 명을 대상으로 첨단 물류 기술을 소개하고 개발도상국 공급망 혁신 방안을 논의했다고 25일 밝혔다.

이번 방문은 세계은행그룹이 한국교통연구원, KDI국제정책대학원과 공동 운영하는 ‘글로벌 교통·물류 역량 강화 프로그램’의 일환으로 진행됐다. 세계은행그룹은 현재 도로·철도·항만·물류거점을 하나의 네트워크로 연결하는 ‘경제회랑’ 구축을 통해 국가 간 물류 연결성을 높이는 사업을 추진하고 있다. 참가자들은 선진 물류 시스템을 벤치마킹하기 위해 한국의 주요 물류 인프라와 운영 현장을 둘러봤다.

지난 19일에는 니콜라 펠티에-티베르주 세계은행그룹 글로벌인프라 전략운영국장이 서울 종로구 CJ대한통운 본사를 방문해 개발도상국의 식량안보와 공급망 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다. 양측은 글로벌 공급망 컨설팅 사례를 공유하고 공급망 진단과 물류 체계 구축 등 협력 가능성을 협의했다.

방문단은 지난 16일부터 25일까지 네 차례에 걸쳐 군포 스마트 풀필먼트센터와 인천 글로벌권역물류센터(GDC)를 찾아 로봇과 AI, 빅데이터 기반 첨단 물류 운영 시스템도 살펴봤다.

군포 스마트 풀필먼트센터에서는 126대의 무인운반로봇(AGV)를 활용한 자동화 운영 체계와 상품 중량·체적 데이터를 활용한 자동 검수·포장 시스템, 물류 처리 현황을 실시간으로 관리하는 관제 시스템을 확인했다.

인천 GDC에서는 140대의 피킹 로봇이 운영되는 ‘오토스토어’와 AI 비전 기술을 활용해 국가별 출고 물량을 자동 분류·적재하는 이동형 로봇 팔레타이저를 소개했다. 해외에서 입고된 상품을 인천 GDC에 집약한 뒤 아시아·태평양 각국 주문에 맞춰 통관·포장·출고하는 권역형 풀필먼트 운영 방식도 공개했다.

니콜라 펠티에-티베르주 세계은행그룹 글로벌인프라 전략운영국장은 “물류 인프라와 운영 시스템을 유기적으로 연결해 효율성과 안정성을 높인 현장을 직접 확인할 수 있었다”며 “개발도상국과 공급망 진단과 컨설팅, 물류 거점 설계, 수송 체계 구축, 물류센터 운영 등 다양한 분야에서 협력이 이어지길 기대한다”고 말했다.

CJ대한통운 관계자는 “물류 경쟁력은 국가 경쟁력과 직결되며 안정적인 공급망은 무역 활성화와 식량안보, 산업 성장의 기반이 되는 핵심 인프라”라며 “축적된 물류 기술과 운영 노하우를 바탕으로 개발도상국의 공급망 강화와 물류 인프라 고도화에 기여하고 지속 가능한 경제 성장 기반 구축을 위해 협력을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, CJ대한통운은 물류 기술 경쟁력 제고를 위한 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 앞서 지난달에는 물류 현장의 실제 과제를 기반으로 운영하는 실전형 기술 경진대회 ‘미래기술챌린지 2026’을 개최한 바 있다.