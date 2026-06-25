이색레포츠 복합체험… 색다른 콘텐츠로 신나게, 실내에서 쾌적하게, 압도적인 규모 스카이트레일, 클립앤클라인, 배틀 드리프트 카트, 배틀월드 레이저 태그! 어린이부터 청소년까지 ‘놀이천국’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 어린이와 청소년을 위한 국내 최대 규모의 실내 이색레포츠 복합체험시설 ‘점프(JUMP)’를 27일 개관하고 시범운영에 들어간다.

지난 2018년부터 준비해 온 점프는 ‘노원구립 어드벤처 테마파크’로 어린이와 청소년이 사계절 내내 안전하고 쾌적하게 다양한 체험활동을 즐길 수 있는 새로운 여가 공간으로 조성됐다.

점프는 노원구 한글비석로 102(하계동, 에너지제로주택 맞은편) 1만4063.6㎡ 부지에 연면적 8612㎡, 지상 2층 규모로 조성됐다. 화랑대 철도공원, 수락 휴 등 고품격 여가 문화 시설을 연달아 선보인 구에서 야심차게 준비한 시설로, 건립 단계에서부터 전국 단위의 랜드마크가 될 것이라는 기대가 높았다.

점프에서 즐길 수 있는 주요 레포츠 체험으로는 ▷배틀 드리프트 카트 ▷스카이 글라이더(공중 활강) ▷클립앤 클라임(인공암벽)과 스카이 트레일 ▷VR을 활용한 플레이 인터랙티브 ▷미니카, 중장비 등 RC조종 및 경주 ▷레이저 태그 방식의 서바이벌 게임 등이 있다.

영유아와 저연령 어린이(신장 120cm 이하)를 위한 키즈그라운드도 별도로 마련했다. 트램폴린과 정글짐, 터치스크린 기반 놀이시설 등을 다양하게 구성해 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있도록 했으며, 보호자 동반 이용이 가능하도록 안전성을 고려했다.

규모가 크고 다양한 연령대의 개인 또는 단체 방문객을 수용할 수 있도록 휴게공간과 편의시설 역시 공을 들였다. 약 400석 규모의 푸드라운지에는 ▷남산돈까스와 곰탕 등 식사류 ▷한강라면과 분식 ▷베이커리와 카페 등 메뉴가 준비되어 있다. 음악분수가 설치된 테라스와 게임&토이존도 갖추어 쉬는 시간에도 즐길 거리가 많다.

점프는 오는 27일 오후 3시 개관식을 개최하며 단계별 운영에 들어간다.

먼저 개관식 당일과 다음 날인 28일은 1단계 특별체험기간이다. 청소년 기관, 한국스카우트 연맹, 방과 후 시설 등에서 사전 모집된 250명의 점프 체험단이 초청되어 점프를 가장 먼저 무료로 체험한다.

일반 주민들은 2단계 시범운영 기간을 통해 점프를 미리 만나볼 수 있다. 6월 29일부터 7월 5일까지 일주일간 진행되는 ‘프리뷰 개관’ 기간에는 정상가 대비 50% 할인된 요금으로 시설을 이용할 수 있다. 이용요금은 키즈그라운드와 액티비티존의 구분, 및 이용 시간에 따라 차등 적용된다. 최저 5천 원(키즈 1시간권)부터 최고 1만8500원(액티비티 체험 3시간권)까지 다양하다. 사전 예약 없이 입장권은 현장 구매하는 방식이며, 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다.

시범운영을 통한 ‘미리보기’ 종료 후에는 일부 시설과 콘텐츠를 보완·정비하는 기간을 거쳐 오는 9월 정식 개관할 예정이다.

오승록 구청장은 “지난해 수락휴와 올해 노원기차마을-이탈리아관에 이어 점프에서도 ‘메이드 인 노원’ 시설의 완성도를 확인할 수 있을 것“이라며 “1년 내내 날씨 걱정, 안전 걱정 없이 어린이와 청소년들이 힘껏 뛰고 신나게 즐기며 한 뼘 더 성장하는 곳이 되길 기대한다“고 말했다.