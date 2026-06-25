32강 확정 캐나다, A조 2위로 내려와 한국 B조 2위 달성시 캐나다 맞대결

[헤럴드경제=조용직 기자] 스위스가 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 공동개최국 캐나다를 꺾었다. 이로써 한국이 조 2위로 32강에 진출한다면 캐나다와 만나게 된다.

스위스는 25일(한국 시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 대회 조별리그 B조 최종 3차전에서 루벤 바르가스와 요한 만잠비의 후반 연속 골을 앞세워 캐나다를 2-1로 물리쳤다.

스위스는 카타르와 1-1 무승부, 보스니아헤르체고비나에 4-1 승리를 거둔 뒤 캐나다를 꺾고 2승 1무(승점 7)와 함께 B조 1위로 조별리그를 마쳤다. 보스니아헤르체고비나와 1-1 무승부, 카타르에 6-0 대승을 거뒀던 캐나다는 1승 1무 1패(승점 4)로 B조 2위를 굳혔다.

같은 날 오전 10시 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 격돌하는 한국은 무승부 또는 승리를 거둘 시 A조 2위로 32강행을 확정짓고 캐나다를 상대로 32강전을 치르게 됐다. 오는 29일 오전 4시 미국 로스앤젤레스 스타디움에서다.

이날 경기에선 스위스가 먼저 포문을 열었다. 전반 11분 브리 엠볼로가 일대일 기회에서 슈팅했지만 골키퍼에 막혔고, 요한 만잠비가 시도한 두 번째 슈팅은 수비수가 육탄 방어로 저지했다.

캐나다는 최전방 공격수 사일 라린이 두 차례 침투로 득점을 노렸지만 모두 오프사이드에 걸렸다. 양 팀은 치열하게 공방전을 벌였지만 전반전은 득점 없이 끝났다.

스위스가 후반전 돌입 직후 균형을 깼다. 후반 1분 만잠비가 오른쪽 측면을 파고든 뒤 크로스했고, 루벤 바르가스가 노마크 찬스에서 슈팅해 선제골을 넣었다.

물꼬를 튼 스위스가 빠르게 격차를 벌렸다. 후반 12분 캐나다 위험 지역으로 볼이 떨어졌고, 만잠비가 엠볼로의 패스를 오른발 슈팅으로 마무리해 골망을 갈랐다.

캐나다도 쉽게 물러서지 않았다. 타이 올루와시, 스테픈 유스타키오, 리암 밀러, 프로미스 데이비드를 차례로 교체 투입한 캐나다가 후반 31분 반격에 성공했다. 나탕 살리바가 안정적인 트래핑으로 볼을 살린 다음 패스했고, 프로미스 데이비드가 오른 발 발리슛으로 추격골을 기록했다.

맹추격에 나선 캐나다는 막판 추가 시간 6분 내내 문전으로 공을 띄워 위협적인 슛을 시도했지만 골키퍼의 선방에 막혀 무위로 돌아갔다.

캐나다는 지난 2024년 5월 제시 마쉬 감독을 선임해 이번 대회를 준비했다. 마쉬 감독은 위르겐 클린스만 전 감독 후임을 찾는 대한축구협회의 하마평에 올랐던 인물로 국내 축구 팬들에게도 친숙하다.

캐나다는 마쉬 감독 지휘 아래 공식전 31경기 동안 15승 8무 8패로 호성적을 거둔 뒤 월드컵에 뛰어들었다. 비록 조별리그 마지막 경기에선 스위스에 잡혔지만, 자국 역사상 처음 월드컵 본선 토너먼트에 진출하며 대회를 이어갔다.

B조 1위 스위스는 내달 3일 오후 12시 E, F, G, I, J조 3위 중 한 팀과 BC 플레이스 밴쿠버에서 32강전을 벌인다.