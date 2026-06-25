[헤럴드경제=이명수 기자] 병원을 옮긴 환자 4명 중 1명 이상은 한 달 이내에 같은 컴퓨터단층촬영(CT)을 다시 받는 것으로 드러났다. 3년 만에 새로 집계된 건강보험심사평가원(심평원) 통계를 분석한 결과, 불필요한 재촬영으로 매년 수백억 원의 건강보험 재정이 허투루 쓰이고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

25일 연합뉴스는 국회 보건복지위원회 김선민 의원실이 심평원으로부터 제출받은 ‘고가의료장비 재촬영 현황’ 자료에 따르면, 2025년 기준 1차로 CT를 촬영한 뒤 동일한 질병으로 30일 이내에 다른 병원을 찾은 환자 94만4천172명 중 26.8%에 달하는 25만3천438명이 다시 CT를 찍었다고 밝혔다.

전원 환자 4명 중 1명 이상이 이미 찍은 사진이 있는데도 새로운 병원에서 고가 검사를 관행적으로 다시 받은 셈이다. 이 같은 CT 재촬영 비율은 2022년 25.8%, 2023년 26.2%, 2024년 26.5%, 2025년 26.8%로 매년 예외 없이 치솟고 있다.

자기공명영상장치(MRI)의 상황도 다르지 않다. 2025년 다른 병원으로 이동한 환자 22만4천894명 중 13.8%인 3만944명이 30일 이내에 MRI를 재촬영했다. 이처럼 불필요한 중복 촬영으로 인해 지난해 한 해 동안 건강보험공단에 청구된 급여 비용은 CT 491억5천200만원, MRI 159억원 등 총 650억5천200만 원에 달했다.

전문가들은 수가 인하라는 가격 통제만으로는 의료기관이 검사 횟수를 늘려 이익을 보전하려는 행태를 막을 수 없다고 입을 모은다. 정부가 진정으로 건보 재정의 지속 가능성을 확보하고 필수 의료 중심의 혁신을 이루려면, 가격을 낮추는 것과 동시에 환자가 기존에 촬영한 영상 자료를 병원 간에 원활하게 연계하고 불필요한 재촬영 시 불이익을 주는 등의 강력한 유인책과 규제가 병행돼야 한다는 지적이다.