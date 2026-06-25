2026 한국관광도시 경쟁력 평가서 전국 255개 행정구역 중 ‘대상’ 수상 2만 9천여 개 관광지, AI 감성분석 결과…송파구 인지도·매력도 모두 Top! 서울시 관광특구 ‘최우수’ 이어 전국 1위 달성…문화예술 인프라 결실

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국내 관광도시 경쟁력 지수 ‘종합 1위’에 송파구가 올랐다.

송파구(구청장 서강석)가 여행·관광 전문 연구기관 (주)야놀자리서치가 주최한 ‘2026 한국관광도시 경쟁력 평가’에서 전국 255개 행정구역 가운데 종합 순위 1위를 차지하며, 영예의 ‘대상’을 수상했다고 밝혔다.

이번 평가는 행정자료에 의존하는 기존 평가에서 벗어나 관광객이 실제 온라인에 남긴 반응을 분석한 ‘소비자 중심’의 평가라는 점에서 의미가 크다. 전국 255개 행정구역 내 2만9336개 관광지를 대상으로 유튜브, 인스타그램 등 소셜 채널 빅데이터를 기반으로 감성 반응을 분석해 산출했다.

특히, 송파구는 관광도시로서의 ▷인지도·명성 부문과 방문객의 정서적 만족도를 나타내는 ▷매력도 부문 모두에서 최상위권을 기록하며, ‘종합 1위’를 차지했다. 단순 명소를 넘어 관광객들에게 감동과 만족을 준 대한민국을 대표하는 ‘최고 관광도시’로 인정받은 셈이다.

송파구 종합 1위 수상은 석촌호수를 중심으로 조성한 문화예술 인프라가 밑바탕이 됐다. “구민 일상에 문화와 예술이 자연스럽게 흐를 때 비로소 한 차원이 다른 명품도시가 완성된다”는 서강석 구청장의 철학에 따라 세계적 수준의 구립미술관 ‘더 갤러리 호수’를 비롯해 잠실호수교 하부 미디어전시 공간 ‘호수교갤러리’, 송파의 새 명물로 떠오른 첨단 미디어아트 조형물 ‘더 스피어’ 등이 연이어 문을 열며 호수 주변을 문화예술 공간으로 채웠다.

계절별 축제도 관광 경쟁력을 이끄는 핵심 동력이다. 봄 ‘호수벚꽃축제’, 가을 ‘한성백제문화제’, 겨울 ‘루미나리에’와 ‘카운트다운’ 등 사계절 내내 즐길 수 있는 연중 관광 환경을 조성했다. 구 자체 빅데이터(SKT 통신데이터)에 따르면 올해 호수벚꽃축제 방문객은 서울시 전체 인구(약 930만 명)와 맞먹는 총 901만 명을 기록하기도 했다.

외국인 관광객 유치 성적표도 눈부시다. 송파를 찾은 외국인 관광객은 2023년 212만여 명에서 2025년 298만여 명으로, 최근 2년 새 약 90만 명이 늘었다. K-푸드 쿠킹클래스와 팸투어, 풍납시장·방이맛골을 연계한 도보관광과 야간 문화관광해설 등을 마련해 지역 곳곳의 매력을 체험할 수 있도록 했다. 앞서 ‘2025 서울시 관광특구 평가’에서도 ‘최우수’ 특구로 선정된 바 있다.

구는 이번 수상을 계기로 관광콘텐츠 고도화와 체류형 관광사업 확대, 지역 경제 활성화와 연계한 관광정책에 더욱 박차를 가할 계획이다.

서강석 송파구청장은 “이번 수상은 송파구의 우수한 관광자원과 차별화된 문화예술 정책이 방문객들에게 깊은 감동과 높은 만족을 드린 결과”라며 “송파다운 관광정책으로 도시브랜드 가치를 높이고 지역경제에도 활력을 불어넣겠다”고 전했다.