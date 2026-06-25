1차전 체코전 승리 때 입은 유니폼 남아공도 홈 유니폼 노란색 입기로

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보호 대표팀이 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전인 3차전에서 빨간색 홈 유니폼을 입는다.

홍명보호는 25일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아공과 대회 조별리그 A조 3차전을 치른다.

1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거줬지만, 2차전서 멕시코에 0-1로 패한 한국은 1승1패(승점 3)로 조 2위에 위치해 있다.남아공과 비기기만 해도 조 2위로 토너먼트에 진출할 수 있지만 승리로 확실히 매듭을 짓겠다는 대표팀의 각오다.

홍 감독은 경기 전 공식 기자회견을 통해 “이런 경기가 어렵고 까다롭다. 비겨도 된다고 생각하면 어려움에 부딪힐 수 있다. 포기하지 않고 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다”고 다짐했다.

이번 경기에서 대표팀은 홈 유니폼을 착용할 예정이다. 붉은색 상의에 검은색 하의가 이번 대회 홈 유니폼이다. 체코와의 1차전에서 이 유니폼을 입고 2-1 역전승을 거둔 바 있다.

당시 후반 14분 라디슬라프 크레이치에게 선제골을 내줬지만, 후반 22분 황인범의 동점골로 승부의 균형을 바로잡았다. 그리고 후반 35분 오현규가 역전 결승골을 기록하면서 홍명보호에 대회 첫 승리를 안긴 좋은 기억이 있는 유니폼이다.

상대 남아공 역시 홈 유니폼을 입는다. 노란색 상·하의가 남아공의 홈 유니폼이다. 남아공은 노란색 유니폼을 입었던 1차전에선 멕시코에 0-2로 졌고 검은색 원정 유니폼을 입었던 체코와의 2차전에선 1-1로 비겼다.

한편 남아공 필드 플레이어가 노란색 유니폼을 입으면서, 한국 골키퍼는 노란 유니폼을 입었던 이전 두 경기와 다르게 초록색 유니폼이 배정됐다.