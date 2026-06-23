서울 양천구 목동에서 약 30조원 규모로 추산되는 신시가지 재건축 사업이 시공사 선정 단계에 들어선 가운데, 옛 KT 부지에서는 대규모 주거복합단지 공급도 예정돼 있어 관심이 모이고 있다. 기존 노후 주거지 정비와 신규 주거 공급이 동시에 추진되면서 목동이 새로운 변화 국면에 접어들고 있다는 평가가 나온다.

이번 변화는 목동의 세 번째 전환기로 평가된다. 첫 번째 전환은 1980년대 목동신시가지 조성이었다. 신시가지 14개 단지가 들어서면서 강남에 집중됐던 서울의 주거축이 서남권으로 확장됐고, 학군과 상업시설, 공원 등을 갖춘 계획도시로 자리 잡았다.

두 번째 전환은 2000년대 초고층 주상복합 공급이었다. 2003년 입주한 하이페리온은 당시 서울 최고층 주거 건물로 주목받았으며, 2008년 준공된 트라팰리스 역시 목동의 대표 랜드마크로 자리매김했다.

현재 진행 중인 세 번째 변화는 규모 면에서도 주목된다. 현재 약 2만6000가구 규모인 목동신시가지는 재건축을 거쳐 약 4만7000가구 규모로 확대될 예정이다. 이는 국내 주요 신도시와 비교해도 상당한 수준으로, 재건축 완료 시 주거 규모와 도시 구조 측면에서 큰 변화가 예상된다.

현재 14개 단지 가운데 사업 속도가 가장 빠른 6단지는 시공사 선정 절차를 진행 중이며, 나머지 단지들도 순차적으로 사업을 추진할 예정이다. 6단지가 제시한 예정 공사비는 3.3㎡당 950만원 수준으로 알려졌다.

재건축 기대감은 시장에도 영향을 미치고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 목동신시가지 7단지 전용면적 101㎡는 지난해 36억5000만원에 거래됐으며, 1단지 전용 154㎡도 올해 35억원에 거래됐다. 중소형 면적 역시 거래가격이 상승하는 모습을 보이며 재건축 추진에 대한 기대감이 시장에 반영되고 있다는 분석이 나온다.

이러한 변화 속에서 공급을 앞둔 ‘목동윤슬자이’에도 관심이 이어지고 있다. 옛 KT 부지에 들어서는 단지로 총 651실 규모이며, 전용면적 114㎡부터 203㎡까지 대형 평형으로 구성될 예정이다.

단지 저층부 외관에는 세계적인 아티스트 네드 칸의 작품이 적용된다. 작품명인 ‘윤슬’은 햇빛이나 달빛이 물결에 비쳐 반짝이는 모습을 의미하는 순우리말에서 착안했다. 외벽 패널이 바람의 흐름에 따라 움직이며 시간과 날씨에 따라 다양한 입면 효과를 구현하는 것이 특징이다.

커뮤니티 시설도 다양하게 계획됐다. 102동 47층에는 스카이 커뮤니티가 조성되며 와인 리저브, 프라이빗 다이닝룸, 게스트하우스, 영화·음악 감상 공간 등이 들어설 예정이다. 9층에는 루프탑 가든이 마련되며, 조선호텔앤리조트가 운영하는 프리미엄 피트니스 브랜드 ‘콩코드 클럽 바이 조선’도 입점할 예정이다.

업계에서는 대규모 재건축과 신규 주거상품 공급이 병행될 경우 목동의 주거환경에도 변화가 나타날 것으로 보고 있다. 과거 재건축을 통해 대규모 신축 단지가 공급된 서울 강남구 개포동 사례처럼 주거 선호도와 지역 가치가 재평가될 수 있다는 전망도 제기된다.

한 정비업계 관계자는 “목동은 학군과 상권, 생활 인프라를 이미 갖춘 지역인 만큼 재건축 사업이 본격화될수록 주거환경 개선 효과가 나타날 수 있다”며 “신규 주거 공급이 더해지면서 지역 전반의 주거 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다”고 말했다.