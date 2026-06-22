지역 내 창업기업 및 이전 희망 기업 대상 지역 주도형 모델 첫 도입 하반기 창업도시 6곳을 추가 선정

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘2026년 창업도시 조성 프로젝트’를 위한 창업 기업 통합 공고를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 공고는 지난 4월 발표한 대구·광주·대전·울산 등 4개 창업도시 조성 프로젝트의 후속 조치다. 지역 내 창업기업의 성장과 정착을 지원하고, 우수 창업기업의 지역 이전을 촉진하기 위해 마련됐다.

창업도시란 지역 대학·연구소의 혁신 인재와 공공데이터·실증 인프라 등 지역의 창업자원을 기반으로 창업이 활발히 이루어지는 도시를 말한다. 사업화 연구개발(R&D)·투자 등 정부의 창업지원 수단도 유기적으로 결합한다.

국내 창업생태계는 세계적으로 높은 경쟁력을 갖추었음에도, 투자·인재·지원기관 등 핵심 자원이 수도권에 집중되면서 지역 창업기업의 성장에 한계가 있다는 지적이 제기됐다.

이에 정부는 2030년까지 창업도시 10곳을 지정해 지역 창업생태계를 글로벌 수준으로 도약시킨다고 밝힌 바 있다. 대전·대구·광주·울산 등 4대 도시가 우선 선정됐으며 올해 하반기 6곳이 추가된다.

이번 공모 사업은 투자유치 이력이 있는 초기·도약 단계 기업을 지원하는 ‘투자 연계형 창업패키지’와 지역 내 창업기업의 성장 및 이전을 지원하는 ‘지역창업패키지’로 구성된다. 기업당 최대 4억원의 사업화 자금을 지원한다.

창업도시별로는 대구 74개 사, 광주 73개 사, 대전 74개 사, 울산 57개 사 등 총 278개 사를 선정할 예정이다.

이번 공모는 ‘창업도시 조성 프로젝트’의 핵심 원칙인 ‘지역 주도’를 실현하는 첫 번째 대규모 사업화 지원이다. 기존 중앙 주도 방식에서 벗어나 전체 278개 사 가운데 100개 사는 지방정부가 지역 전략에 맞게 지원 대상과 선정 방법을 자율적으로 설계하는 ‘자율선정’ 방식으로 운영한다.

자율선정 방식은 지역 펀드 투자기업, 대학·연구기관 추천기업, 지역 창업지원사업 우수 졸업기업 등을 대상으로 각 창업도시에서 별도 기준과 절차를 통해 선발하는 것을 의미한다.

자율선정 방식을 제외한 ‘공모선정’ 방식은 K-스타트업 공개 모집을 통해 178개 사를 선정할 예정이다. 이번 공모사업에서는 창업도시 내에 소재한 창업기업뿐 아니라 창업도시로 이전을 희망하는 기업도 적극 지원한다. 선정된 지역 이전 기업에는 자부담금의 10%를 지방정부가 별도 지원하는 혜택도 제공된다.

조경원 중기부 창업정책관은 “창업도시 조성 프로젝트는 지역이 스스로 창업생태계를 설계하고 성장시키는 새로운 정책 모델”이라며 “지방정부의 자율성과 책임성을 바탕으로 지역의 강점과 특성이 반영된 창업생태계가 구축될 수 있도록 지원해 나가겠다”라고 말했다.