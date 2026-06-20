현대건설·매일유업·한국마사회 종로지사 등 기업·기관·단체와 동주민센터 결연 후원금부터 식료품·재능기부까지 맞춤형 나눔으로 취약계층 생활 안정 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 추진하는 ‘사랑나눔 1사1동’ 사업이 취약계층의 생활 안정을 든든히 뒷받침하고 있다.

‘사랑나눔 1사1동’은 기업과 동주민센터가 일대일로 결연을 맺고, 각 동의 복지 수요에 맞춰 후원금부터 생필품, 식료품, 재능기부 등을 전하는 민관협력 사업이다.

동주민센터가 어려운 이웃의 형편을 가까이서 살피면 기업이 보유한 자원과 역량으로 화답하는 구조다.

현재 현대건설, 매일유업, 한국마사회 종로지사를 비롯한 여러 기관과 단체가 참여해 동별 특성에 맞춘 후원을 이어가는 중이다. 취약계층 가정을 위한 생필품과 어르신 식사, 취약계층 이불·침구류, 주거 취약계층 생활용품, 청소년 장학금까지 도움의 형태도 폭넓다.

특히 일부 기업은 후원금과 물품을 건네는 데 그치지 않고 명절과 계절마다 달라지는 수요까지 챙기며 다각적인 지원을 이어가고 있다.

이러한 손길은 복지 사각지대에 놓인 주민에게 실질적 보탬이 되는 동시에, 기업이 지역의 일원으로서 책임을 실천하는 발판이 되고 있다.

구는 앞으로도 이 사업을 통해 나눔 문화를 선도하고 기업의 선의와 동네의 복지 수요가 만나도록 뒷받침할 방침이다.

또 함께하길 원하는 기업·기관·단체가 손쉽게 동참하도록 안내와 연계도 꾸준히 진행한다. 참여를 희망하는 경우 복지정책과 복지자원팀이나 각 동주민센터로 문의하면 된다.

정문헌 구청장은 “사랑나눔 1사1동은 동네를 가장 잘 아는 동주민센터와 나눔을 실천하려는 기업이 함께 만들어 가는 사업”이라며 “더 많은 지역 자원이 어려운 이웃에게 온기로 닿도록 민관협력 체계를 강하하겠다”고 밝혔다.