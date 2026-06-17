[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 업계가 CJ제일제당과 함께 인기 드라마 ‘취사병 전설이 되다’와 협업 상품을 선보인다고 17일 밝혔다.

먼저 CU가 출시하는 ‘취사병 옛날 햄버거’는 ‘군대리아’에서 착안한 상품이다. 드라마 속 레시피를 그대로 활용해 만들었다. 햄버거 패티와 채소에 킥 재료인 사과잼과 캐러멜라이즈드 양파, 계란후라이를 추가했다.

‘취사병 고추장 라구 파스타’는 드라마 속 화제의 메뉴인 고추장 라구 파스타를 버섯조림·육전·유자무생채·건빵 티라미수 등과 함께 즐길 수 있는 상품이다.

임형근 BGF리테일 상품본부장은 “앞으로도 CU는 다양한 콘텐츠 IP와의 협업을 통해 소비자 취향을 반영한 차별화된 상품과 이색적인 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

세븐일레븐은 ‘그럴싸한간장찜닭도시락’을 판매한다. 춘장을 더한 차별화된 레시피의 간장찜닭과 쫄깃한 당면을 메인으로 구성했다. 소시지어묵볶음·볶음김치·만두강정·미트볼 등을 담았다.

이마트24는 ‘전설의꿀조합’ 도시락을 선보인다. 드라마 속 화제의 메뉴인 ‘홍시떡볶이’에서 착안해 홍시 퓨레를 활용한 떡볶이를 메인으로 한 상품이다. 홍시 특유의 은은한 단맛을 더한 떡볶이와 참치마요덮밥·김밥말이·만두튀김, 동그랑땡 등을 넣었다.

CJ제일제당은 향후 CJ프레시웨이 등 단체급식 및 군 급식 경로에 드라마 속 메뉴들을 도입해 군 장병들에게도 ‘취사병 전설이 되다’의 특별한 레시피를 경험하도록 할 계획이다.