1994년 시작해 33년 동안 2546동 주택 개보수 박재복, “나라 위해 헌신한 분들 위해 사업 지속”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 대한주택건설협회 부산광역시회는 ‘2026년 국가유공자 주거여건 개선사업’을 성공적으로 완료했다고 15일 밝혔다.

국가유공자 주거여건 개선사업은 주택건설협회가 보훈청 추천을 받아 국가유공자의 노후주택을 개보수하는 사회공헌사업이자, 민간 차원의 보훈사업이다. 국가유공자가 편하고 안락하게 지낼 수 있도록 주택을 전면 개보수하며, 공사비용 전액은 주택건설업체가 부담한다.

1994년 시작한 이 사업은 올해 91동을 포함, 33년동안 2546동 주택을 개보수해왔다. 특히 부산에서는 올해 108호 주택을 완공하며 기념행사도 개최했다.

올해 이 사업에 참여한 부산 업체는 지원건설(회장 박재복), 영빈건설(대표이사 김재진), 석홍종합건설(대표이사 홍선표), 성우코어(대표이사 이경민), 수근종합건설(대표이사 성석동) 등 5개사이며, 지원 대상자는 대한주택건설협회 부산광역시회와 부산지방보훈청이 공동 현지조사를 거쳐 선정한 부산진구 거주 전상군경 문모씨 등 5명이다.

박재복 회장은 “형편이 어려워 오래된 집을 고치지 못하고 불편을 겪어온 국가유공자들을 위해 주택건설업체들이 자발적으로 나서 무료로 개보수했다”며 “나라를 위해 헌신한 국가유공자들이 더 나은 주거환경에서 생활할 수 있도록 앞으로도 이 사업을 지속할 것”이라고 밝혔다.