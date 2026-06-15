- 산림생태 관리센터 9개소·보호수 대상…집중호우, 강풍 대비 시설물 및 보호수 위험요인 사전에 차단

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청은 본격적인 장마철을 앞두고 집중호우, 강풍으로부터 국민의 안전을 지키기 위해 시설물 및 보호수 위험요인의 사전차단에 나섰다.

산림청은 점봉산(곰배령) 등 산림생태관리센터(9개소)와 보호수를 대상으로 6월 말까지 안전점검을 실시한다고 15일 밝혔다.

최근 기후위기로 집중호우와 강풍이 잦아지면서 산림 내 시설물과 보호수의 피해 우려가 커지고 있다. 이에, 위험요인을 사전에 점검하고 필요한 조치를 통해 피해를 예방할 계획이다.

산림생태관리센터는 관리 지역 산림 내 탐방로 및 배수로 등 물길 정비 상태를 중점적으로 점검한다. 또한 강풍에 취약한 안내판과 편의시설 등의 고정상태를 확인하고 탐방로 주변 위험목 여부 등 탐방객 안전과 직결되는 시설도 꼼꼼히 살필 예정이다.

보호수는 관리기관인 지방정부를 중심으로 줄기의 균열과 부후 여부, 토양 유실 여부, 낙지 위험이 있는 가지 발생 여부를 집중 점검하고, 피해를 줄일 수 있도록 필요한 조치를 실시하도록 안내할 계획이다.

산림청 박영환 산림환경보호과장은 “최근 기후변화로 장마철 집중호우 등 극한 기상이 자주 발생하고 있어, 철저한 사전 대비가 중요하다”며 “안전점검을 통해 위험 요인을 미리 파악하고 보완해 국민 안전과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.