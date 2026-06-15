위약금, 약정기간, 선납금 없어 주요 전기차 4종 대상 운영 “유연하고, 차별화된 모빌리티 경험 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 차량 구독 서비스 ‘현대 제네시스 셀렉션’에 합리적인 조건으로 전기차를 경험할 수 있는 ‘360일 플랜’을 새롭게 추가했다고 15일 밝혔다.

360일 플랜은 위약금, 약정기간, 선납금이 없는 현대 제네시스 셀렉션의 기본 이용 조건에 더해 기존 30일 단기 구독 대비 할인된 요금으로 가격 경쟁력을 높인 상품이다.

▷아이오닉 5 ▷아이오닉 6 ▷코나 일렉트릭 ▷아이오닉 5 N 등 현대차의 주요 전기차 4종을 대상으로 운영되며, 일반 렌터카에서 경험하기 어려운 풀옵션급 고사양 차량으로 마련됐다.

▷아이오닉 5 ▷아이오닉 6는 360일 플랜 이용 시 30일 구독 대비 최대 월 14만원 할인 혜택이, ▷코나 일렉트릭은 최대 월 5만원 할인 혜택이 적용된다.

고성능 전기차인 ▷아이오닉 5 N은 30일 구독 대비 월 30만원의 할인 혜택이 적용돼 360일 플랜 구독 시 월 139만원이면 이용 가능하다.

특히, ‘360일 플랜’ 이용 고객은 실제 차량을 보유하는 것과 동등한 수준의 커넥티드 서비스를 제공받을 수 있다. 기존에는 차량을 구매하고 소유자 인증을 받은 고객에게만 제공됐던 차량 원격 제어, 디지털 키 등의 커넥티드 기능을 360일 플랜 고객도 마이현대 앱을 통해 이용할 수 있다.

360일 플랜 이용 고객에게는 공조 등 다양한 차량 원격 제어 서비스 외에도 운전 데이터를 기반으로 한 맞춤형 리포트 제공 등 스마트한 전기차 이용 경험을 지원한다. 아울러 전기차 특화 서비스인 ‘현대 EV 충전 솔루션’은 이용 고객이 원격으로 충전 상태를 확인하는 것은 물론 충전 시작 및 종료까지 제어할 수 있도록 돕는다.

현대차 관계자는 “‘현대 제네시스 셀렉션’ 360일 플랜은 고객이 부담 없이 전기차를 장기간 경험하며 신뢰를 쌓은 뒤 자연스럽게 EV를 구매할 수 있도록 고안한 특화 상품”이라며 “앞으로도 고객 관점에서 보다 유연하고 차별화된 모빌리티 경험을 제공해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 현대차는 최근 아이오닉 5 연식변경 모델을 출시, 모던 트림은 기존 익스클루시브 트림의 일부 사양을 최적화해 가격을 160만원, 기존 프레스티지 트림을 바탕으로 구성한 프리미엄 트림 가격은 90만원 인하하는 등 전기차 고객들의 경제적 부담 해소를 위해 적극 나서고 있다.