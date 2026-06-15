한-프 수교 140주년 맞아 박람회 추진 ‘K-컬처’ 현재와 미래 파리서 선보여 46개 기업 수출 상담에 AI 영화 등도

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 ‘K-컬처’의 해외 진출을 지원하는 대규모 종합 박람회가 프랑스 파리에서 열린다. 콘텐츠·식품·뷰티·관광을 아우르는 46개 기업과 대형 콘서트를 통해 문화교류와 경제 협력을 확대하는 것이 핵심이다.

문화체육관광부, 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부는 한국콘텐츠진흥원 등 관계기관과 함께 오는 16일부터 19일까지 프랑스 파리에서 ‘2026 프랑스 K-박람회(K-EXPO FRANCE 2026)’를 개최한다고 밝혔다.

행사는 콘텐츠와 음식, 미용, 패션, 관광 등 ‘K-컬처’ 기업의 동반 해외 진출을 지원하기 위해 케이팝 콘서트와 산업 전시·체험, 기업 수출 상담을 망라해 개최하는 종합 박람회다. 이번 박람회와 함께 열리는 케이팝 콘서트는 한국과 프랑스의 ‘동행, 낭만, 감사’를 주제로 한-불 수교 140주년을 기념하는 대표행사로 마련했다.

6월 16일부터 18일까지 파리의 대표적 국제행사 시설인 팔레 데 콩그레에서는 다양한 분야의 기관‧기업이 참여한 ‘소비자 전시’를 마련해 ‘K-컬처’의 현재와 미래를 소개한다. 넷플릭스는 ‘케이팝 데몬 헌터스’, ‘오징어게임’, ‘흑백요리사’ 등 인기 콘텐츠를 제품 판매‧홍보 등에 활용한 12개 기업‧기관과 공동관을 운영한다. 한국관광공사는 한국의 사계절을 홍보하기 위해 지하철‧등산길을 재현하고 대한항공과 협업해 항공기 좌석 체험관을 운영한다.

한강 라면과 비건 김치 등을 체험하는 케이-푸드 공간과 한국 수산식품 체험관, 세종학당 홍보관, 케이-화장품 체험관, 케이-북 전시관도 운영한다. 식품·뷰티·출판 등 생활문화 전반으로 콘텐츠 범위를 확장했다. 또한 CJ ENM과 11개 기업이 참여하는 인공지능 기반 영화·애니메이션 체험관과 증강현실 도서 콘텐츠 전시, 한-프 브랜드 협업 디지털 전시도 선보인다.

오는 18일과 19일에는 K-수산 식품을 주제로 한 요리쇼, 배우 류수영의 한식을 주제로 한 이야기 프로그램, 한국식 피부 관리법 시연, 한국 작가 초청 강연, ‘케이팝 댄스 랜덤 플레이’ 등 부대행사와, 콘텐츠 기업 36개와 뷰티 기업 10개 등 총 46개 기업이 참여하는 수출 상담회도 함께 운영한다.

17일에는 태민, 몬스타엑스, 하츠투하츠, 엔씨티위시, 스텔라장, 82메이저 등 프랑스에서 인기 있는 케이팝 가수들이 대거 출연하는 콘서트가 열린다. 양국 문화 장관이 참여하는 수교 기념식을 시작으로 인기 케이팝 가수들이 한국이 사랑하는 프랑스 노래, 프랑스가 사랑하는 한국 노래 등 양국의 우정과 문화교류를 주제로 공연을 펼친다.

이밖에도 최휘영 문체부 장관은 현장을 점검하고 프랑스 문화부 장관과 문화예술기관 관계자를 만나 협력 방안을 논의한다.

최휘영 장관은 “한국과 문화교류의 역사를 140년간 이어온 프랑스에 새롭고 다양한 매력의 ‘K-컬처’를 부처 합동으로 소개하게 되어 의미가 깊다”라며 “올해 9월 한국과 프랑스가 공동으로 개최하는 영화·영상 정상회담 ‘뤼미에르 서밋’을 통해 양국의 협력이 더욱 깊어지고 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.