▶ 주택 선택 기준으로 떠오른 교통 편의성… 역 인접 단지 관심 지속

▶ 1호선 의왕역·GTX-C(예정) 등 광역교통망 기대감

수도권 분양시장에서 우수한 교통 여건을 갖춘 아파트가 꾸준한 관심을 받고 있다.

일반적으로 역세권 아파트는 지하철이나 기차역을 도보로 이용할 수 있는 입지에 들어서 교통 편의성이 높고 생활 인프라를 함께 누릴 수 있다는 장점이 있다. 특히 역과 가까운 단지는 출퇴근 시간을 줄일 수 있어 실수요자들의 선호도가 높은 편이다.

실제 한국갤럽조사연구소가 발표한 ‘2026 부동산 트렌드’에 따르면 수요자들은 향후 주택 선택 시 가장 중요한 요소로 ‘교통 편리성’을 꼽았다. 이는 개발호재, 주거환경, 교육여건 등을 웃도는 수치로 교통 입지의 중요성을 보여준다.

청약시장에서도 교통 여건이 우수한 단지들의 선전이 이어지고 있다. 서울 마포구에서 올해 4월 분양한 ‘공덕역자이르네’는 평균 80대 1의 경쟁률을 기록하며 1순위 청약을 마감했다. 경기 수원시에서 공급된 ‘두산위브 더센트럴 수원’ 역시 평균 14.6대 1의 경쟁률을 기록하며 수요자들의 관심을 모았다.

◆ 의왕역 바로 앞 입지… GTX-C(예정) 등 광역교통망 기대

이런 가운데 SK에코플랜트는 오는 7월 경기도 의왕시 삼동 일원에서 ‘의왕역 SK VIEW’를 분양할 예정이다. 의왕 부곡가구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 단지로, 지하 3층~지상 최고 34층, 13개 동, 총 1,857세대 규모다. 이 가운데 820세대가 일반분양 물량이다.

단지의 가장 큰 특징은 1호선 의왕역을 가까이에서 이용할 수 있는 입지다. 서울역과 용산역 등 서울 주요 지역으로 환승 없이 이동 가능하며, 부곡IC를 통한 광역도로망 이용도 편리하다.

향후 교통 개선 기대감도 크다. 의왕역에는 GTX-C 노선(예정)이 추진되고 있으며, 개통 시 서울 강남권 접근성이 한층 개선될 전망이다. 또한 약 3km 거리에 조성 예정인 의왕시청역에는 인덕원~동탄 복선전철이 계획돼 있으며, 위례~과천선 경기남부 연장과 신분당선 연장 사업 등도 추진되고 있다.

교육 환경도 눈길을 끈다. 단지 인근에는 의왕덕성초등학교와 부곡중학교, 의왕고등학교가 위치해 초·중·고교를 도보권에서 이용할 수 있다.

쾌적한 주거환경도 강점이다. 왕송호수공원과 부곡체육공원, 덕성산 등이 인접해 있으며, 일부 세대에서는 왕송호수 조망도 가능할 전망이다. 왕송호수공원에는 산책로와 휴게공간은 물론 캠핑장과 레일바이크 등 다양한 여가시설도 마련돼 있다.

커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 GX룸, 필라테스룸, 골프연습장, 스크린골프룸, 탁구장 등이 계획돼 있으며, 게스트하우스와 작은도서관, 독서실, 스터디룸, 주민카페 등도 조성될 예정이다.

‘의왕역 SK VIEW’ 견본주택은 경기도 의왕시 삼동 일원에 마련될 예정이다.