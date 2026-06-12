최근 주거 시장에서 면적이나 가격 못지않게 ‘시간’의 가치가 중요해지고 있다. 출퇴근과 일상생활에 소요되는 시간을 줄여 여가와 가족과의 시간을 확보하려는 이른바 ‘시성비(시간 대비 효율)’ 트렌드가 확산되면서 우수한 교통망과 생활 인프라를 갖춘 역세권 단지에 대한 관심도 높아지고 있다.

업계에서는 단순히 지하철역과 가까운 입지를 넘어 다양한 교통수단을 편리하게 이용할 수 있고 생활 편의시설까지 가까운 단지를 선호하는 경향이 뚜렷해지고 있다고 분석한다. 이동 시간을 줄이는 것은 물론 생활의 편의성까지 높일 수 있기 때문이다.

이러한 가운데 부산 북구 구포동 일원에서 분양 중인 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’이 교통과 생활 인프라를 두루 갖춘 단지로 관심을 받고 있다.

단지는 지하 3층~지상 26층, 8개 동, 전용면적 74㎡·84㎡, 총 839가구 규모로 조성된다.

교통 여건으로는 부산지하철 2호선 구명역이 단지 바로 앞에 위치하며, KTX와 부산지하철 3호선 이용이 가능한 구포역도 도보권에 자리한다. 여기에 구포대교와 강변대로를 통한 차량 이동이 가능하며, 만덕~센텀 도시고속화도로를 이용해 부산 주요 지역으로의 접근성도 기대된다.

생활 인프라도 갖췄다. 가람중학교가 단지와 인접해 있으며 구포초등학교 역시 도보 통학이 가능하다. 또한 뉴코아아울렛, 덕천동 상권, 구포시장 등 다양한 생활 편의시설이 가까워 편리한 주거환경을 누릴 수 있다.

향후 개발에 따른 기대감도 있다. 인근에서는 구포역 개발사업과 철도 지하화 사업 등이 추진되고 있으며, 구포터널 신설과 경부선 복합개발 등 다양한 교통 개선 계획도 거론되고 있다. 아울러 서부산권의 미래 성장동력으로 꼽히는 AI 산업 관련 개발 계획도 추진되고 있어 지역 발전에 대한 기대를 높이고 있다.

상품성도 눈길을 끈다. 단지 외관에는 위브 브랜드 디자인 요소를 적용했으며, 전 세대에 유리난간을 도입해 개방감을 높였다. 단지 내에는 피트니스센터, 스크린골프연습장, 작은도서관, 열람실 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

금융 혜택도 제공된다. 두산건설은 수요자의 자금 부담을 낮추기 위해 중도금 무이자 혜택을 제공하고 있어 초기 자금 마련 부담을 줄일 수 있도록 했다.

한편 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 견본주택은 부산광역시 북구 금곡대로 일원(덕천역 인근)에 마련돼 있다.