1991년 초대 의회부터 현재 9대 의회까지 35년 발자취 집대성 고선재 의장 “의정은 ‘일상의 정치’이자 나침반…9대 의회에서 온전히 기록하게 되어 뜻깊어”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서초구의회(의장 고선재)는 1991년 초대 의회 개원 이래 35년간 걸어온 발자취를 집대성한 ‘서초구의회 발전사’(이하 발전사)를 발간했다.

이번 발전사 편찬은 그동안 주민 복리 증진과 지역 발전을 이끌어온 의회의 역사를 체계적으로 기록하는 동시에, 미래 지방자치의 새로운 이정표를 제시하고자 추진됐다.

의회는 지난해 4월 발간 계획을 수립한 뒤 전담 TF팀을 꾸려 사료 수집에 착수했다. 7월에는 유지웅 운영위원장, 오지환 행정복지위원장, 안종숙 재정건설위원장을 비롯해 서초의정회·학계·언론 등 외부 전문가가 참여하는 편찬위원회를 구성했다. 위원회는 착수보고회 및 12월 중간보고회를 잇달아 열며 사료의 객관성과 완성도를 철저히 검증했으며, 이를 바탕으로 총 556 페이지 분량의 공식 사료집을 최종 완성했다.

특히 이번 발전사는 전·현직 의원들의 긴밀한 협조와 소통을 바탕으로 완성되어 그 의미를 더했다. 서초구 전직 의원들로 구성된 의정회(회장 최정규, 사무총장 이신옥) 회원들은 곳곳에 흩어져 있던 소중한 의정 자료를 모으는 한편, 착수 및 중간보고회에 직접 참석해 기록물의 역사적 사실관계를 확인하고 보완 의견을 제시하며 완성도를 끌어올렸다.

발전사에는 ▷서초구 현황 ▷1991년 초대 의회부터 제9대 의회까지의 주요 의정 성과 및 자치법규 제·개정 현황 ▷정책 연구 및 기초자료 ▷의회의 미래상 ▷의정활동 화보 ▷설문조사 및 언론보도 등이 체계적으로 담겼다. 이를 통해 집행부에 대한 견제와 균형 역할을 성실히 수행해 온 의회의 행보와 지방자치 발전 과정을 종합적으로 정리했다.

이번 기록물은 의회의 성장 과정을 집약한 사료로서 향후 지방의정 연구 및 정책 개발의 기초 자료로 활용되는 것은 물론, 주민들에게 의회의 성과를 널리 알리는 소통 창구 역할을 할 것으로 기대된다.

고선재 의장은 “의정은 하루하루 쌓이는 ‘일상의 정치’이며, 그런 의미에서 이번 발전사는 서초의 과거와 현재를 잇는 소중한 나침반”이라고 말했다. 이어 “지방자치 35년의 역사를 우리 9대 의회에서 온전히 기록하게 되어 매우 뜻깊다”고 밝혔다.

의회는 발간된 발전사를 관내 주요 기관과 도서관에 배포하고, 의회 홈페이지에도 게시해 구민 누구나 쉽게 열람할 수 있도록 할 계획이다.