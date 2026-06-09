[헤럴드경제=이원율 기자]아프리카 콩고민주공화국(민주콩고) 내 에볼라 확진 사망자가 100명을 넘겼다.

민주콩고 보건부는 9일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공개한 코로나 현황 자료에서 7일 기준 에볼라 확진자는 전날보다 35명 늘어난 550명, 이중 사망자는 101명이라고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

현재 치명률은 18.4%다.

이번에 유행하는 분디부조 에볼라 바이러스의 알려진 치명률 30~50%보다는 낮은 수준이다.

이런 가운데, 보건부는 현재 309명이 치료를 받거나 격리돼 있다고 밝혔다. 완치자 또한 전날보다 7명 많아진 19명이라고 했다. 보건부는 완치자가 늘고 있는 점, 또 발병지 내 감시와 치료, 지역사회 대상 인식 제고 활동이 이뤄지고 있는 점 등은 고무적으로 봤다.

민주콩고와 인접한 우간다에서는 현재 누적 확진자 19명, 확진 사망자는 2명으로 집계됐다.

WHO·아프리카CDC, 대규모 자금 투입

이와 관련, 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 앞서 민주콩고를 방문하고 우간다를 방문해 요웨리 무세베니 우간다 대통령, 보건당국자들과 만나 지원·협력 방안도 논의했다고 연합뉴스는 보도했다.

테워드로스 사무총장은 우간다의 방역 노력이 성공적으로 이뤄지고 있다는 한편, 민주콩고와 국경을 전면 폐쇄한 일을 놓곤 “전면적 국경 폐쇄는 실질적으로 도움이 되지 않는다”며 재고를 요청했다.

아랍에미리트(UAE), 모리셔스 등은 에볼라 발병국인 민주콩고와 우간다는 물론, 남수단을 포함해 3개국에 대해 전면적 입국 제한을 하고 있는 상황이다.

앞서 WHO와 아프리카 질병통제예방센터(아프리카CDC)는 지난 5일 아프리카 지역 에볼라 확산 대응을 위해 오는 11월까지 6개월간 5억1800만달러(약 8000억원) 규모의 자금을 투입해 공동 계획을 운영한다고 밝힌 바 있다.

이번 계획은 긴급 조정과 감시, 진단 검사, 감염 예방·통제, 임상 치료, 연구, 물류, 보건서비스 지원 강화에 각국 정부와 파트너, 지역사회의 노력을 통합하는 것으로 평가된다.