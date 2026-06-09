건설 엔지니어링 소프트웨어 기업 마이다스아이티는 베트남 교통대학교가 주관한 ‘장경간 고속철도 교량 워크숍(Workshop on Long-Span Bridges for High-Speed Railways)’에 후원사로 참여했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 지난 4월 베트남에서 개최됐으며, 베트남 교통대학교 교수진과 현지 교량 설계 엔지니어 등이 참석했다.

베트남은 현재 하노이와 호치민을 연결하는 남북 고속철도 건설 사업을 추진하고 있다. 해당 사업은 총연장 약 1,541km 규모로 계획돼 있으며, 산악 지형과 하천 구간이 포함돼 장경간 교량 설계가 필요한 것으로 알려져 있다.

마이다스아이티는 이번 행사에서 고속철도용 장경간 교량의 설계 개념과 국제 기준 동향, 내풍·내진 설계 관련 내용을 소개했다.

또한 자사 토목 구조해석 및 설계 소프트웨어인 ‘MIDAS CIVIL NX’를 활용한 교량 설계 사례를 발표했다. 발표에서는 고속철도 하중 조건을 고려한 동적 해석, 궤도-교량 상호작용 해석, 시공 단계별 구조 거동 분석 등의 내용이 다뤄졌다.

마이다스아이티 관계자는 “베트남 고속철도 사업과 관련한 기술 교류의 일환으로 이번 워크숍에 참여했다”며 “향후에도 현지 학계 및 산업계와 협력을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편 마이다스아이티는 토목·건축·지반 분야 엔지니어링 소프트웨어를 개발·공급하는 기업으로 해외 법인을 운영하며 글로벌 시장에서 사업을 전개하고 있다.