탈중앙화 위성 인터넷 프로젝트 스페이스코인(Spacecoin·SPACE)은 분산형 네트워크 서비스 ‘스페이스라우터 어니언(SpaceRouter Onion)’의 오픈 베타를 시작했다고 9일 밝혔다.

스페이스코인에 따르면 스페이스라우터 어니언은 이용자의 인터넷 트래픽을 여러 릴레이 노드를 거쳐 전달하는 구조로 설계됐다. 네트워크 참여 노드가 이용자의 신원 정보와 접속 목적지를 동시에 확인할 수 없도록 구성한 것이 특징이다.

회사 측은 공식 채널을 통해 기존 인터넷 환경에서는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)나 네트워크 운영자 등이 이용자의 접속 정보를 확인할 수 있는 구조가 존재하며, VPN 서비스 역시 특정 사업자에 트래픽 처리를 위임하는 방식이라고 설명했다.

스페이스라우터 어니언은 사용자의 트래픽이 최종 목적지에 도달하기 전 3개의 독립 노드를 순차적으로 거치도록 설계됐다. 이 과정에서 다층 암호화 기술이 적용되며, 각 노드는 전체 통신 정보가 아닌 일부 정보만 확인할 수 있도록 구성됐다.

예를 들어 가드(Guard) 노드는 접속 시작 지점 정보를 확인할 수 있지만 목적지는 확인할 수 없으며, 출구(Exit) 노드는 목적지 정보를 확인할 수 있으나 이용자의 신원 정보는 확인할 수 없도록 설계됐다.

또한 모든 노드는 크레딧코인 기반 온체인 등록 및 검증 체계를 통해 운영된다. 이를 통해 노드 등록과 검증 과정이 진행된다고 회사 측은 설명했다.

스페이스코인은 해당 서비스를 AI 에이전트 인터넷 트래픽 지원 솔루션인 ‘스페이스라우터 프록시(SpaceRouter Proxy)’와 함께 운영할 계획이다. 향후 위성 네트워크 기반 인프라와의 연계도 추진할 예정이다.

아울러 개방형 노드 네트워크와 온체인 기반 보상 체계를 도입해 네트워크 참여를 확대해 나간다는 방침이다.

스페이스코인 관계자는 “오픈 베타 기간 동안 사용자 의견을 수렴하고 서비스 개선 작업을 진행할 예정”이라며 “향후 위성 인터넷 인프라와의 연계도 검토하고 있다”고 말했다.