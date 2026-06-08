[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]국민의 힘 신상진 성남시장은 “당일 투표지 부족 사태의 철저한 진상조사와 사전투표 검증을 촉구한다”고 밝혔다.

이어 사전투표에서 드러난 문제점을 완전히 해결할 대책이 없다면 사전투표 자체를 없앨 것을 촉구한다고 주장했다.

신 시장은 “​본선거 당일 투표지 부족으로 유권자가 발길을 돌린 사태는 국민의 참정권을 침해한 선거행정 참사를 넘어 부정선거 의혹사건입니다. “유권자의 50% 분량만 준비했다”는 식의 해명은 상식적으로 납득할 수 없으며, 발행된 투표지의 정확한 수량(선관위에서 인쇄소에 발주한 수량과 실제 수령한 수량 비교)과 50% 보다 많은 투표지를 확보하고 있었다면 50%이상의 “투표지 행방”부터 명명백백히 밝혀야 합니다”고 했다.

그러면서 “국정조사나 특검을 해서 이를 밝히지 못한다면 커다란 국민적 저항을 피할 수 없을 것입니다”라고 했다.

그는 “​이번 사태는 사전투표 관리의 불투명성과 맞물려 선거 공정성에 대한 거대한 의혹으로 번지고 있습니다. 성남시를 비롯한 전국 개표 결과, 관외사전투표와 관내사전투표에서 특정 정당에만 득표가 과도하게 쏠리는 현상이 반복되었습니다. 이는 통계적 오차범위를 한참 벗어난 비정상적인 흐름입니다”고 했다.

이어 “​부정선거론에 경도되지 않은 일반 국민조차, 이번 투표지 부족 사태가 사전투표 관리 부실이나 투표수 조작 과정에서 기인한 것은 아닌지 강한 의구심을 품고 있습니다. ​선관위가 투표지 부족 사태의 원인을 투명하게 밝힐 의지도 능력도 없다고 보입니다”고 했다.

신 시장은 “사전투표함의 이송·보관 전 과정을 철저히 검증해야 합니다. 국민적 의혹을 해소하지 못한다면 이번 선거의 정당성은 확보될 수 없을 뿐만 아니라 이전에 이루어진 투표 전반에 대한 국민적 불신과 커다란 저항에 직면할 것입니다”고 덧붙였다.

이번 지방선건에 신시장은 김병욱(민주)을 꺽고 재선에 성공했다. 국내보다 해외에 ‘솔로몬의 선택’으로 많이 알려져 글로벌 인지도가 최고다. 대장동 사건을 끝까지 추적중이다.