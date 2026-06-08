엔비디아 DSX 플랫폼 기반 ‘풀스택 AI 클라우드’ 협력 亞 대표 사업자 거듭…피지컬 AI·로보틱스 분야 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤과 엔비디아가 오는 2027년을 첫 가동을 목표로 GW(기가와트)급 ‘AI 팩토리’ 구축에 박차를 가한다.

SK텔레콤은 엔비디아가 주도하는 ‘엔비디아 클라우드 파트너’ 프로그램 합류를 통해 AI 인프라 시장 경쟁력 강화에 나선다. 이를 통해 한국을 넘어 아시아 대표 AI 클라우드 사업자로 거듭나겠다는 복안이다.

8일 서울 중구 소재 서린빌딩에서 열린 간담회에서 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이 같은 입장을 밝혔다. 앞서 대만에서 열린 회동에서 최 회장과 황 CEO는 AI 인프라 로드맵을 검토하고 그룹 차원의 협력을 강조한 바 있는데, 이에 따른 후속 조치다.

▶엔비디아 DSX 기반…亞 대표, AI 클라우드 사업자 도약= 오는 2027년 첫 가동을 목표로 구축 예정인 AI 팩토리는 엔비디아 DSX 기반 인프라로 구축된 차세대 데이터센터(DC)다. 범용 컴퓨팅과 데이터 스토리지에 국한된 기존 DC 개념을 뛰어넘은 게 특징이다.

이를 위해 SK텔레콤은 고성능 클라우드 AI 서비스를 제공하는 글로벌 생태계인 ‘엔비디아 클라우드 파트너’에 합류한다. 최저 토큰 비용, 와트당 최고 성능을 확보하기 위해서다.

엔비디아와 협력은 SK텔레콤 AI 클라우드 사업의 기반이 될 전망이다. SK텔레콤은 엔비디아 블랙웰 그래픽처리장치(GPU)를 시작으로 AI 학습 및 추론을 지원받는다. 올해 하반기 공급 예정인 최신 엔비디아 베라 루빈 플랫폼도 활용한다.

엔비디아는 SK하이닉스의 메모리는 물론, SK텔레콤의 AI 팩토리 구축·운영 등 노하우를 활용할 계획이다.

궁극적으로 SK텔레콤은 AI 클라우드 사업을 빠르게 성장시킬 방침이다. 이를 통해 AI 팩토리를 GW급 인프라로 단계적으로 확장한다. 나아가 AI 학습, 추론, 데이터 처리 등 AI 특화 서비스를 제공하는, 아시아를 대표하는 ‘AI 클라우드 사업자’로 거듭난다는 구상이다.

▶AI 팩토리 공동 연구 시작…피지컬 AI·로보틱스 협력도= 아울러 양사는 AI 팩토리 설계 개발을 위한 공동연구에 나선다. 기존 고대역폭 메모리(HBM) 등 반도체 분야에 집중된 협력을 AI 팩토리 구축·운영 등 AI 인프라 전 영역으로 확장할 방침이다.

피지컬 AI 및 로보틱스 분야에서도 협력을 강화한다. 일례로 지난 1일 ‘엔비디아 GTC 타이베이’에서 소개된 디지털트윈 기술 ‘엔비디아 옴니버스’는 현재 SK하이닉스 반도체 제조 공정에 활용 중이다.

최태원 SK그룹 회장은 “엔비디아와 파트너십을 바탕으로 칩부터 데이터센터 운영까지 풀스택 AI 인프라 경쟁력을 갖추게 됐다”며 “양사가 GPU·메모리·에너지 문제까지 공동 대응함으로써, 아시아 대표 AI 클라우드 사업자로 거듭날 것”이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 “국가 AI 인프라로 진화 중인 통신 네트워크는 AI 클라우드의 근간”이라며 “SK텔레콤은 엔비디아 DSX 플랫폼을 통해 대규모 AI 클라우드를 구축하고, 글로벌 기업에 에이전트 AI, 엔터프라이즈 AI, 피지컬 AI를 제공할 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.