월드컵에 차량 1500대 지원…스팟 첫 도입 손흥민·아틀라스 캠페인 영상 등장

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 FIFA 월드컵 2026을 앞두고 차세대 축구와 미래 모빌리티 비전을 담은 글로벌 브랜드 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’를 본격 전개한다고 8일 밝혔다.

현대차는 이달 초 ‘미래란 기다리는 것이 아니라 지금 이 순간부터 만들어가는 것’이라는 메시지를 담은 메인 영상을 공개했다. ‘휴머니티를 향한 진보’라는 브랜드 비전 아래 제작된 이번 영상은 축구 유망주들의 도전과 현대차의 모빌리티 혁신을 접목해 역동적으로 담아냈다.

아울러 메인 영상에는 현대차 글로벌 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수와 현대차그룹 로봇계열사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 등장했다. 손흥민 선수는 성장 세대에게 영감을 주는 레전드로 등장해 유소년 선수들에게 성장에 대한 동기를 부여하는 의미를 더했으며, 아틀라스는 현대차가 제시하는 로보틱스 기술 비전을 상징적으로 선보였다.

현대차는 TV와 디지털, 소셜미디어 등 다양한 채널을 통해 전 세계 약 180개국 축구팬들에게 캠페인 메시지를 전달할 예정이다.

한편, 현대차는 FIFA 월드컵 2026 공식 모빌리티 파트너로서 후원 프로그램도 대폭 확대한다. 사상 최대 규모르 개최되는 월드컵 개막에 맞춰 역대 최대 규모인 총 1500대의 차량을 지원한다. 팰리세이드와 싼타페, 투싼, 코나, 아반떼, 크레타 등 승용차 994대와 버스 506대가 미국·캐나다·멕시코 등 개최국 3개국 16개 도시에서 대표팀과 대회 관계자, 운영 인력, 미디어 등의 이동을 지원하게 된다.

로보틱스 기술 활용도 확대된다. 2023년부터 FIFA의 공식 로보틱스 파트너로 역할을 확대한 현대차는 파트너십 역사상 최초로 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’ 4대를 월드컵 현장에 처음 투입한다. 스팟은 FIFA 보안팀에 인도돼 댈러스 국제방송센터(IBC)와 뉴욕·뉴저지 스타디움 등 주요 시설에서 자율 순찰과 모니터링 업무를 수행할 예정이다.

팬 참여 프로그램인 ‘현대 골 오브 더 토너먼트’도 개편된다. 2006 독일 월드컵부터 이어져 온 이 프로그램은 팬 투표를 통해 대회 최고의 골을 선정하는 행사다. 이번 대회부터는 조별리그와 토너먼트 각 단계별 최고의 골을 먼저 선정한 뒤 결승전 이후 최종 투표를 통해 최고의 골을 가리는 방식으로 변경된다.

현대차 관계자는 “FIFA 월드컵 2026을 맞아 차세대 축구 인재들의 가능성과 미래 모빌리티, 로보틱스 기술이 만들어갈 다음을 ‘미래는 지금 여기서부터’라는 브랜드 경험으로 선보일 예정”이라며 “27년 동안 FIFA 월드컵의 파트너로서 이어온 진정성 있는 후원 프로그램들을 한층 확대해, 전 세계 축구팬들에게 새롭고 의미 있는 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.