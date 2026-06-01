한국MDRT협회가 주최한 ‘2026 First Timer Festival’이 지난 5월 6일 경기도 성남시 밀리토피아호텔 바이마린 1층 포트리스홀에서 개최됐다. 이번 행사에는 세계 금융·보험 전문가 단체인 MDRT(Million Dollar Round Table)의 신규 회원 123명이 참석해 MDRT의 운영 철학과 활동 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

MDRT는 보험 및 금융 분야 종사자 가운데 일정 기준 이상의 성과를 달성한 전문가들이 가입할 수 있는 국제 조직이다. 고객 중심 가치와 윤리 의식을 기반으로 회원 간 지식 공유와 교류 활동을 이어가고 있다.

한국MDRT협회에 따르면 올해 First Timer 회원 수는 전년 대비 약 5.39% 증가한 47명이 신규 등록해 총 918명으로 집계됐다.

이번 행사는 2026년 미국 애너하임에서 개최 예정인 MDRT 연차총회 소개를 비롯해 신규 회원 소개, 선배 회원 강연, 멘토링 프로그램 등으로 진행됐다.

행사는 한국MDRT협회 남수경 협회장의 개회사로 시작됐다. 이어 퍼스트타이머 대표로 참여한 교보생명 김리원·김소윤 회원과 KB라이프파트너스 추선영 회원이 MDRT 달성 과정과 활동 소감을 공유했다.

또한 MDRT의 ‘Round Table’ 의미를 반영한 원탁 형태의 테이블 프로그램도 운영됐다. 각 테이블에는 기존 멘토 회원이 함께 참석해 신규 회원들에게 축하 인사와 기념품을 전달하고 자유롭게 소통하는 시간을 가졌다.

행사에서는 ‘멘토-멘티 소통의 시간’도 함께 운영됐다. 멘토로 참여한 기존 종신회원 17명은 신규 회원들과 질의응답을 진행하며 MDRT 활동 경험과 실무 노하우를 공유했다.

강연 세션에는 최상원·주훈·안재희 회원이 연사로 참여했다. 26년 차 MDRT 회원인 최상원 회원은 MDRT의 역사와 핵심 가치를 주제로 경험을 공유했으며, 주훈 회원은 장기적인 성장 관점에서의 실무 경험과 활동 사례를 소개했다. 안재희 회원은 MDRT 활동 초기 경험과 향후 활동 방향에 대해 소개했다.

한편 행사와 함께 발표된 협회 통계 자료에 따르면 최근 5개년간 전체 회원 중 First Timer 회원 비율은 2022년 20.78%에서 2025년 31.75%까지 상승했으며, 2026년 기준 정기 통계에서는 29.70%를 기록했다.

협회 측은 “최근 몇 년간 회원 기반이 확대되고 있다”며 “교육 프로그램과 회원 지원 활동을 지속 운영하고 있다”고 밝혔다.

한국MDRT협회 제24대 협회장 남수경은 “이번 First Timer Festival은 신규 MDRT 회원들이 서로 정보를 교류하고 전문가로서의 방향성을 고민하는 자리였다”며 “앞으로도 회원 교류와 교육 프로그램 운영을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.