중국이 2026년 5월 31일 오전 2시 7분(베이징 시간), 시창(西昌) 위성발사센터에서 창정(長征) 2호 정(丁) 운반로켓을 이용해 위성인터넷 기술 시험 위성을 성공적으로 발사했다.

위성은 예정 궤도에 안정적으로 진입해 발사 임무를 완성했다.

이번 위성은 주로 휴대전화 광대역 직접 연결 위성, 지상-위성 네트워크 융합 등 관련 기술에 대한 시험 및 검증을 수행하는 데 활용될 예정이다.