삼성전자 온양사업장과 삼성디스플레이, 삼성SDI 등이 위치한 충남 아산시 배방읍 일원에서 ‘천안아산역 그랑시티 필하우스 1블록’이 6월 분양을 앞두고 있다.

단지는 천안아산역 남측 휴대지구에 조성되며, 지하 2층~지상 최고 28층, 14개 동, 전용면적 84·103㎡, 총 1,534가구 규모로 공급된다. 이 가운데 1,380가구가 일반분양 물량이다.

천안·아산권은 삼성전자 온양사업장과 삼성디스플레이, 삼성SDI 등 주요 산업시설이 위치한 지역이다. 최근 반도체와 디스플레이, 이차전지 산업이 집적되면서 관련 산업 종사자들의 주거 수요가 형성되고 있다.

단지가 들어서는 휴대지구는 천안아산역 남측에 조성되는 신규 주거지로, 천안 불당지구와 탕정지구 생활권을 이용할 수 있다. 삼성전자 온양사업장과 삼성디스플레이, 삼성SDI 등 주요 산업시설과도 연계된다.

생활 인프라도 이용 가능하다. 갤러리아백화점 센터시티점과 트레이더스 홀세일 클럽 천안아산점, 이마트 천안점 등이 인접해 있으며, 불당지구 내 학원가와 병원, 상업시설 등도 이용할 수 있다.

교육시설은 단계적으로 조성될 예정이다. 단지 앞 유치원 부지가 계획돼 있으며, 초등학교는 2029년 3월 개교 예정이다. 광역 생활권 내에는 설화중, 이순신고, 설화고, 삼성고, 충남외고 등이 위치해 있다.

주거환경으로는 천안천과 근린공원, 녹지공간 등이 인접해 있다. 단지 내에는 조경시설과 산책로가 계획돼 있으며, 실내수영장과 피트니스센터, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.

견본주택은 충남 천안시 서북구 불당동에 마련될 예정이다.