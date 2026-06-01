3~21일 ‘체크인 썸머’ 행사 진행

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점이 오는 3일부터 21일까지 여행 플랫폼 ‘NOL’과 여름 맞이 축제인 ‘체크인 썸머’를 진행한다.

이번 행사는 이른 더위로 여름 휴가를 미리 준비하려는 소비자가 증가한 데 맞춰 마련됐다. 국내외 여행객에게 실질적인 혜택을 제공하는 데 중점을 뒀다.

여행 플랫폼 NOL과 제휴해 양사 앱에서 교차 프로모션을 선보인다. 롯데백화점 앱에서는 숙소·항공권 할인 쿠폰을 제공한다. NOL 앱에서는 롯데백화점 F&B(식음료) 할인 쿠폰을 마련했다.

오프라인 매장 혜택도 준비했다. 단일 브랜드 10만원 이상 구매 고객에게는 NOL 포인트 1만원 지류 쿠폰을 한정 수량으로 증정한다.

수영복, 여행용품, 선글라스, 선케어 화장품 등 ‘여름휴가 인기 카테고리 특가 상품전’도 전개한다. 점포에 따라 나이키스윔, 아레나 등 총 50여개 브랜드가 참여해 140여개 품목의 바캉스 아이템을 최대 70% 할인한다.

구매 혜택도 기간별로 마련했다. 1차 기간(6월 3일~7일)에는 제휴카드 프로모션을 진행한다. 백화점에서는 단일 브랜드 20만원 이상 구매 시 7% 상당의 롯데상품권을 제공한다.

2차 기간(6월 12일~21일)에는 ‘바캉스 핵심 상품군 프로모션’이 진행된다. 백화점 패션·스포츠·레저·잡화 상품군 단일 브랜드 20만원 이상 구매 시 5% 할인을 제공한다.