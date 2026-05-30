캠프는 ‘오세훈 공세’…“안전불감증 규탄·댓글 여론전 진상규명” 높은 사전투표율에 “그만큼 실정에 분노한 유권자가 많다는 것”

[헤럴드경제=서경원 기자] 6·3 지방선거 사전투표 마지막 날이자 본투표 전 마지막 주말인 30일 여야의 서울시장 후보는 각자의 선거 전략에 따라 분주한 일정을 소화하고 있다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 서울 곳곳에서 시민들과의 스킨십을 강화했다.

유세차에 올라 국민의힘 오세훈 후보를 향한 공세성 메시지를 내기보다 주말 번화가에서 직접 시민들을 만나 투표를 독려하고 지지를 호소한다는 전략이다.

정 후보는 이날 오전 서울 관악산 입구 앞에서 등산객들에게 인사를 건네며 유세를 시작했다. 시민들과 일일이 악수하며 사진 촬영을 함께했다.

정 후보는 이후 중도층 표심이 표출되는 ‘한강 벨트’에 속하는 동작구에서 표심 다지기에 나섰다.

류삼영 동작구청장 후보 등과 함께 동작구 보라매공원을 돌며 시민들을 만났다.

이어 정 후보는 3선 구청장을 지낸 성동구로 이동해 지지를 호소했다. 정 후보는 선거운동 기간 자신의 성동구 성과를 서울시 전역으로 확대하겠다는 메시지를 부각하고 있다.

정 후보는 오후에는 광진구를 찍고 중랑·노원·강북·도봉·동대문구 등 강북권을 훑을 예정이다.

정 후보는 중랑구 태릉시장에서 시장 1곳마다 상권 성장 전담 매니저를 두는 내용의 전통시장 되살리기 정책 공약을 강조할 것으로 보인다.

도봉구 창동역 앞 유세에서는 ▷창동 K-팝 문화관광특구 조성 ▷창동, 쌍문, 방학, 도봉 등 착착개발 신주거벨트 완성 ▷경원선, 1호선 단계적 지하화 등의 공약을 설명할 계획이다.

정 후보는 이날 저녁 도봉구 쌍문역서측도심공공복합사업 사무실에서 재개발·재건축, 리모델링 추진 현장의 주민들을 만나 의견을 청취한다.

한편, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6·3 지방선거 사전투표 마지막 날이자 본투표 전 마지막 주말인 30일 서남·강남권의 유동 인구 집중 지역을 순회하며 막판 표심 잡기에 나섰다.

오 후보는 공식 선거운동 기간이 끝나는 다음 달 2일 밤 12시까지 ‘88시간 무한 책임 유세’를 진행, 최대한 많은 유권자와 만난다는 계획이다.

오 후보는 이날 오전 은평구 불광천을 찾아 산책하는 시민들을 만난 뒤 강서구 가양장터와 방신시장으로 이동해 시민과 상인들을 만났다.

그는 서소문 고가차도 붕괴 사고 등을 연결 고리로 공세하고 있는 정원오 후보를 향해 “선거 막판까지 오로지 안전만 외치고 있다”면서 “다방면에 고루 갖춰야 할 식견에 대해 자신 없음을 본인이 웅변으로 나타내는 것”이라며 비판했다.

이와 관련, 국회 행정안전위원회 소속이자 오 후보 캠프에서 활동 중인 국민의힘 조은희·박수민·고동진·최수진 의원은 전날 경찰이 서소문 고가 붕괴 사고와 관련해 서울시를 압수수색한 것과 관련해 서울경찰청을 항의 방문했다.

오 후보는 오후에는 여의도 한강공원을 찾아 시민들에게 한강버스 성과와 향후 계획을 홍보한다.

이후 서남권 주거 정비 벨트 지역인 양천구 목동과 구로구 일대에서 유주택자와 무주택자를 아우르는 ‘투트랙 주거 안심’ 정책과 노후 주거지 정비 계획을 제시할 예정이다.

오 후보는 가양장터 유세 전 사전투표율에 대한 해석을 묻는 취재진의 질의에 “그만큼 이 정권의 실정에 분노하는 유권자가 많다는 의미”라고 말했다.

그는 이재명 대통령이 전날 사전 투표장 기표소에 들어갔다가 투표용지를 들고나와 기표 도장에 대해 문의해 논란이 된 것과 관련, “대통령이니 법 위에 있다는 초법적인 무의식이 어제 행동에서 자연스럽게 나타난 것”이라고 말했다.

한편 오 후보는 2030년까지 4·5등급 경유차를 단계적으로 전량 퇴출하고, 마을버스·청소차 등 공공차량을 전기차 또는 압축천연가스(CNG) 차량으로 전면 교체하겠다는 기후·환경 공약도 발표했다.

또 2021년 4.3%였던 신재생에너지 보급률을 2030년 21%까지 확대하고, 대규모 도시개발사업에 수열 에너지를 적극 도입하겠다고 약속했다.