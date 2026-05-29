최근 분양시장에서 계약금 부담을 낮추거나 중도금 무이자 혜택을 제공하는 단지에 대한 관심이 이어지고 있다. 대출 규제와 공사비 상승 등 시장 불확실성이 지속되면서 초기 자금 부담을 줄일 수 있는 조건이 주요 선택 요소로 떠오르는 분위기다.

이 가운데 인천 청라국제도시에 공급되는 ‘푸르지오 스타셀라49’가 금융 조건과 주변 개발 계획 등으로 주목받고 있다.

단지는 1차 계약금 500만원 조건과 중도금 무이자 혜택을 적용했다. 실거주 의무와 전매 제한이 없으며, 청약 시 주택 수에도 포함되지 않는다. 일부 계약자 대상 금융 지원 프로그램도 운영 중이다.

‘푸르지오 스타셀라49’는 인천 청라국제도시에 지하 5층~지상 49층, 2개 동 규모로 조성된다. 전용면적 114㎡·118㎡·119㎡로 구성되며 총 522실 규모다.

교통 여건으로는 공항철도 청라국제도시역 이용이 가능하며, 7호선 연장선과 9호선 직결 계획 등이 추진되고 있다. 경인고속도로 지하화 및 연장 사업과 청라하늘대교 개통 등 광역 교통망 개선 사업도 진행 중이다.

주변 개발 계획도 예정돼 있다. 단지 인근에는 스타필드 청라와 돔구장 복합개발 사업이 추진되고 있으며, 서울아산청라병원도 2029년 개원을 목표로 조성 중이다. 하나금융타운 이전 계획도 추진되고 있다. 생활 인프라로는 코스트코 청라와 청라해변공원, 베어즈베스트청라GC 등이 인접해 있으며, 달튼 외국인학교와 초등학교 예정 부지 등 교육 환경도 계획돼 있다.

한편 ‘푸르지오 스타셀라49’ 전시관은 인천 서구 청라동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2027년 12월 예정이다.