6월 1일부터 10일까지 강북구청 홈페이지에서 접수… 구청·동주민센터 등 다양한 현장 근무 행정·복지 분야 실무 보조 참여… 청년 사회 경험 및 공공서비스 이해 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지역 청년들에게 공공기관 근무 경험과 사회참여 기회를 제공하기 위해 ‘2026년 여름 청년 아르바이트’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 청년들이 방학 기간 동안 공공기관 업무를 직접 경험하며 실무 역량과 사회 경험을 쌓을 수 있도록 마련됐다. 참여자들은 구청과 동 주민센터, 보건소, 복지관, 지역아동센터 등 다양한 현장에서 근무하며 행정과 복지서비스가 운영되는 과정을 가까이에서 경험하게 된다.

모집 인원은 총 72명으로, 일반선발 58명과 특별선발 14명으로 나누어 선발한다. 특별선발은 기초생활수급자, 한부모가족, 차상위계층 등 사회적 배려가 필요한 청년들을 대상으로 진행된다.

신청 대상은 접수 시작일인 올해 6월 1일 기준 강북구에 주민등록이 되어 있는 만 19세 이상 39세 이하 청년이다. 신청은 6월 1일 오전 10시부터 6월 10일 오후 6시까지 강북구청 홈페이지(통합예약→구정참여·공모→정기접수프로그램→청년아르바이트)를 통해 온라인으로 가능하다.

선발된 참여자들은 오는 7월 3일부터 7월 30일까지 약 4주간 근무하게 되며, 자료정리와 현장업무 지원 등 구정 관련 보조 업무를 수행한다. 보수는 2026년 최저임금을 적용해 1일 5만1600원이 지급되며, 별도의 중식비도 지원된다.

대상자 선발은 오는 6월 12일 전산 공개추첨 방식으로 진행되며, 결과는 같은 날 오후 강북구청 홈페이지 새소식란을 통해 발표된다.

이순희 강북구청장은 “청년들이 공공기관 근무를 직접 경험하며 다양한 사회 경험을 쌓을 수 있도록 이번 사업을 마련했다”며 “올여름을 의미 있게 보내고 싶은 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.