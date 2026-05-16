플레이드와 협력…자산·지출·부채 정보 분석 제공 “집 사기 저축 계획 짜줘” 개인 맞춤형 재무 상담 가능 美 프로 요금제 가입자 우선 공개…이용자 확대 예정

[헤럴드경제=홍태화 기자] 오픈AI가 챗GPT에 개인 금융 데이터를 활용한 재무설계 기능을 도입했다.

오픈AI는 금융기술(핀테크) 기업 플레이드와 협력해 개인이 보유한 금융 정보를 바탕으로 재무 조언을 제공하는 서비스의 미리보기를 선보인다며 15일(현지시간) 이같이 밝혔다. 이 서비스는 이용자의 자산 현황, 지출 행태, 구독 서비스 현황, 납부 예정액 등을 한눈에 보여준다.

또 “집을 사기 위한 저축 계획을 짜줘”, “대출금을 어떻게 갚아야 할까?” 등 개인 재무 상황에 따른 요청은 물론, “이번 여행에서 쓴 돈이 얼마나 돼?”와 같은 특정 소비 현황에 관한 질문에 답해준다.

이용자가 챗GPT에 계좌를 연동하려면 ‘재무’ 메뉴를 선택하거나, 챗GPT 화면에서 ‘@Finance’를 입력해 재무 메뉴를 호출한 뒤 계좌를 연결해달라고 대화를 시작하면 된다. 미국 내 연동할 수 있는 금융기관은 현재 약 1만2000곳이다.

오픈AI는 이처럼 금융 정보를 연결하면 챗GPT가 잔액과 거래명세, 투자 현황과 부채정보 등에 접근할 수 있지만, 계좌번호 등은 볼 수 없고 해당 계좌를 변경할 권한도 보유하지 않는다고 설명했다.

재무 정보와 관련해 AI와 나눈 대화 내용도 언제든 삭제할 수 있다고 강조했다. 오픈AI는 이 기능을 내놓기 전에도 챗GPT에 재무 관련 상담을 하는 이용자가 매달 2억 명에 달한다고 설명했다.

타이 게리 오픈AI 제품 책임자는 “계좌를 연결하면 자기 돈이 어디로 흘러가는지 이해하고 (소비) 패턴을 파악하며 자신이 꿈꾸는 삶을 구축하는 데 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 챗GPT가 돕게 된다”고 소개했다.

오픈AI는 이 기능을 미국 내에서 월 100∼200달러를 내는 ‘프로’ 요금제 구독자를 대상으로 우선 공개하고, 향후 월 20달러 ‘플러스’ 요금제 구독자와 다른 일반 이용자에게로 차례로 확대해 갈 방침이다.