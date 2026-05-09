[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 8일 천마스퀘어와 기계공학관, 미래관, E-SPORTS센터 등에서 경북공업고 기계과 재학생 200여명을 대상으로 ‘2026학년도 고맞고 FUN진로 JOB체험 프로그램’을 운영했다.

이날 학생들은 대학 전공과 연계된 다양한 산업 분야를 직접 경험하며 적성과 흥미를 탐색하고 진로 설계 역량을 키우는 시간을 가졌다.

고용노동부 고교생맞춤형고용서비스 사업의 일환으로 진행된 이번 프로그램은 단순한 진학 홍보를 넘어 직업계고 학생들의 진로 탐색과 취업 경쟁력 강화를 위한 체험형 교육 프로그램으로 운영됐다.

학생들은 학년별 6개 분반으로 나눠 고교생 맞춤형 고용서비스 설명회(이하 고맞고 설명회), 화장품화공계열 실습, E-SPORTS 체험, 모빌리티 실습, 생성형 AI 활용 교육, 스마트팩토리 실습 등 총 6개 과정을 순환형으로 체험했다.

고맞고 설명회에서는 DISC 성격유형 검사를 활용한 진로 탐색과 대학일자리플러스센터 컨설턴트 상담이 진행됐으며 화장품화공계열 실습에서는 바이오 화장품 기초 이론 교육과 함께 ‘나만의 향수 만들기’ 실습이 진행됐다.

영남이공대 대학일자리플러스센터 성금길 센터장은 “앞으로도 직업계고 학생들이 변화하는 산업 환경에 맞는 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다양한 체험형 진로교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.