- 5월 발명의 달 맞아 대선주조(주), ㈜금복주, 보해양조(주), ㈜선양소주, ㈜무학, ㈜충북소주, ㈜한라산 등 7개사 참여

[헤럴드경제= 이권형기자] 지재처가 지역을 대표하는 소주 회사와 지식재산을 통한 지역경제 화성화에 나선다.

지식재산처는 지역별 대표 주류기업 7개사와 협업을 통해 지식재산 홍보와 지역경제 활성화 캠페인을 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인은 5월 ‘발명의 달’과 제61회 발명의 날을 맞아 생활 밀착형 매체인 ‘소주병 라벨’을 활용해 지역민들에게 지식재산 정책을 친숙하게 전달키 위함이다.

협업에는 ▷부산의 대선주조㈜ ▷대구·경북의 ㈜금복주 ▷광주·전남보해양조㈜ ▷대전·세종·충남의 ㈜선양소주 ▷울산·경남 ㈜무학 ▷충북의 ㈜충북소주 ▷제주도의 ㈜한라산이 참여한다.

5월부터 전국의 식당과 마트 등에 유통되는 해당 소주병 라벨에는 ‘지식재산으로 지역경제에 활력을’이라는 슬로건을 삽입한다.

또한 라벨에는 전국의 지역지식재산센터 홈페이지 QR코르를 삽입해 지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 지식재산의 중요성과 서비스를 홍보한다.

지역의 지식새산센터는 지식재산권 종합상담, 지식재산 지원사업 수행, 예비창업자의 아이디어 상담, 유관기관 사업연계 등 지역경제 발전을 위한 맞춤형 서비스를 제공 중이다.

지식재산처는 앞으로 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등을 통한 온라인 이벤트를 진행해 정책 체감도를 높일 예정이다. 또한 지식재산을 보유한 지역 기업과 협업할 수 있는 접점을 지속적으로 마련해 지식재산에 대한 대국민 인식을 제고해 나갈 방침이다.

정대순 지식재산처 대변인은 “이번 캠페인은 지식재산처와 지역 기업이 상생하여 지역 브랜드의 가치를 재발견할 수 있는 사례가 될 것으로 기대된다”며 “지역 지식재산이 지역경제 활성화의 동력이 될 수 있도록 다각적인 홍보 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.