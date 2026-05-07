59~115㎡, 1174가구 공급 천안 불당 생활권 인접

GS건설은 충청남도 천안시 서북구 백석동 백석5지구에 조성하는 ‘백석시그니처자이’(투시도)를 이달 분양한다고 7일 밝혔다.

백석5지구 도시개발사업을 통해 조성되는 백석시그니처자이는 지하 2층~지상 최고 28층, 13개 동으로 1블록 854가구, 2블록 320가구 총 1174가구 대단지다. 전체 가구가 일반분양 물량이며, 전용면적별로 살펴보면 ▷59㎡ 50가구 ▷63㎡ 27가구 ▷74㎡ 196가구 ▷84㎡ 819가구 ▷99㎡ 78가구 ▷115㎡ 4가구로 구성된다.

단지는 불당동과 성정동, 두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능하다. 코스트코, 이마트, 이마트 트레이더스, 롯데마트 등 대형 유통시설도 가깝다. 천안시청과 갤러리아백화점, 천안종합운동장 등 행정·문화시설도 이용할 수 있다. 번영로와 백석로 등 주요 도로 접근이 가능하며, 경부고속도로 천안IC 진입도 편리하다. KTX 천안아산역이 가까워 광역 이동도 수월하다.

한들초·환서초·환서중이 도보 통학권에 있다. 백석동 일대 학원가를 도보로 이용할 수 있고, 충남 최대 학원가로 꼽히는 불당동 학원가도 인접해 있다. 송골공원과 노태산·노태근린공원이 가깝다. 뿐만 아니라 삼성SDI·삼성전자·삼성디스플레이 등 천안에 위치한 주요 대기업이 단지 인근에 있다. 천안 제2·3·4 일반산업단지, 외국인 전용 산업단지, 백석농공단지도 인접해 직주근접 입지에 들어서는 것도 특징이다.

백석시그니처자이는 전 가구 4~4.5베이(Bay) 맞통풍 평면을 적용해 채광과 통풍을 확보했으며, 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 수납공간을 늘렸다.

커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스센터, 사우나, 카페라운지, 선큰광장, 독서실, 작은도서관, 실내골프연습장, 스크린골프, 게스트하우스 등이 들어설 예정이며, 101동 최상층인 28층에는 스카이라운지도 조성될 계획이다. 신혜원 기자